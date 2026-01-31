El Burgos CF vuelve a hacer El Plantío inexpugnable

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Plantío vuelve a ser territorio hostil para los rivales y refugio de certezas para el Burgos CF. En una noche de fútbol espeso, de nervio y de detalles, el equipo de Ramis sostuvo su identidad, resistió los vaivenes del partido y encontró premio en el último suspiro para sumar su tercera victoria consecutiva en casa. Mario González, recién ingresado desde el banquillo, emergió en la prolongación para decidir un duelo exigente ante un CD Leganés que confirmó su mejoría, pero se marchó de vacío tras rozar el empate definitivo.

El delantero justificó su fichaje. Mario González, que volvió a casa convertido en un delantero de recorrido internacional. Nacido en Villarcayo, y formado en las categorías inferiores del Burgos, completó su crecimiento en el Villarreal, donde incluso llegó a debutar en Champions League y Europa League. Apodado “el pistolero”, llegó libre procedente del Los Angeles FC tras su último paso por el Lech de Poznan. Francia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos y Polonia avalan a un atacante que regresó para lo que hizo ayer, marcar goles decisivos.

El resultado, más allá del marcador, refuerza una tendencia: el Burgos ha hecho de El Plantío un espacio de fiabilidad competitiva. No deslumbra, no avasalla, pero compite con rigor, castiga errores y sabe sufrir. En Segunda, eso suele traducirse en puntos. Y anoche fueron tres de enorme valor.

El encuentro arrancó con un intercambio de intenciones que no llegó a convertirse en ocasiones claras. Burgos y Leganés se midieron desde el orden, con defensas bien plantadas y centros del campo más preocupados por cerrar líneas que por arriesgar. Los locales buscaron amplitud por fuera, con Lizancos y Florian Miguel profundizando, mientras el Leganés trató de progresar con posesiones medidas y alguna llegada aislada de Plano y Millán.

El primer tiempo fue más táctico que vistoso. Hubo ritmo, sí, pero también respeto. Las áreas apenas se pisaron con peligro real. El Burgos probó con centros laterales y acciones a balón parado; el Leganés respondió con alguna transición y un par de remates lejanos que no inquietaron en exceso a Cantero. Las defensas se impusieron y el 0-0 al descanso fue la fotografía más fiel de lo visto.

Golpe local tras la reanudación

El partido cambió nada más volver de vestuarios. El Burgos salió con decisión y encontró premio en la primera acción elaborada. Iñigo Córdoba colgó un centro preciso y David González, llegando desde segunda línea, ganó el espacio para cabecear con autoridad y poner el 1-0. El Plantío estalló y el guion se reescribió.

Con ventaja, el Burgos se sintió cómodo durante varios minutos. Replegó con orden, ajustó marcas y buscó transitar con Fer Niño como referencia. El Leganés, obligado a dar un paso adelante, comenzó a acumular balón y a cargar el juego hacia los costados, aumentando el número de centros y saques de esquina. El partido se tensó, aparecieron las interrupciones y el desgaste físico empezó a pesar.

Oca movió el banquillo y su equipo ganó presencia ofensiva. El Burgos, mientras, fue perdiendo claridad con balón y aceptó defender más cerca de su área. La insistencia visitante tuvo premio en el tramo final. Óscar Plano, con espacio en la frontal, conectó un disparo raso y ajustado que superó a Cantero para establecer el empate (1-1) cuando el reloj ya avanzaba hacia los minutos decisivos.

El gol parecía conducir el encuentro a un reparto de puntos. El Leganés se sintió fuerte, el Burgos acusó el golpe y el partido entró en ese territorio incierto en el que cualquier detalle decide. Y el detalle, esta vez, cayó del lado local.

Ramis había introducido a Mario González poco antes del tiempo añadido. En el 91’, el delantero encontró su momento. Álex Lizancos volvió a proyectarse por banda y colgó un centro medido al corazón del área. Mario atacó el espacio con convicción y cabeceó con precisión para firmar el 2-1 definitivo. Gol en la prolongación, gol de estadio, gol de tres puntos.

El Leganés apenas tuvo margen de reacción. El Burgos cerró filas, gestionó los últimos segundos y selló una victoria que refuerza su crecimiento como local y alimenta la ambición de mirar hacia la zona alta sin estridencias, pero con fundamento.

Un triunfo que consolida sensaciones

Más allá del dramatismo del final, el Burgos volvió a demostrar que sabe competir en escenarios de máxima exigencia. No fue su partido más brillante, pero sí uno de los más maduros. Supo golpear, resistir el empate y volver a levantarse. El Leganés confirmó su buen momento y dejó claro que será un rival incómodo para cualquiera, pero El Plantío dictó sentencia.

Con estos tres puntos, los blanquinegros consolidan su fortaleza en casa y mantienen vivo el pulso por engancharse a la pelea de arriba. En Segunda, donde nada es estable y todo se decide en márgenes mínimos, convertir el estadio propio en una garantía es un capital incalculable. El Burgos lo está haciendo. Y anoche, una vez más, lo demostró.

BURGOS CF - CD LEGANÉS, 2-1

Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Sergio González, Sierra, Miguel; David González, Iván Morante (Appin, 65´), Atienza, Iñigo Córdoba (Mario González, 90´); Fer Niño (Mollejo, 76´) y Curro Sánchez (Galdames, 65´).

CD Leganés: Juan Soriano; Rubén Peña (Melero, 76´), Lalo Aguilar, Marvel, Franquesa (Naim García, 76´), Diawara (Asué, 84´), Cissé, Óscar Plano; Juan Cruz, Álex Millán (Duk, 66´) y Dani Rodríguez (Diego García, 66´).

GOLES: 1-0 (48´): David González; 1-1 (84´): Óscar Plano; 2-1 (90´+2): Mario González.

ÁRBITRO: Muresan Muresan (Colegio balear). Tarjetas amarillas a Atienza, Morante, Miguel; Millán, Diawara.

CAMPO: El Plantío.