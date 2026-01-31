El Correo de Burgos

El Plantío vuelve a ser un fortín con dos burgaleses como protagonistas

Las mejores imágenes de la victoria del Burgos CF ante el Leganés con goles de David González y Mario González

Mario González celebra el gol de la victoria.

Mario González celebra el gol de la victoria.TOMAS ALONSO

El Burgos CF ganó en el último suspiro al Leganés en un partido que parecía encaminado a un empate que se encargó de romper Mario González, que salió al campo en los minutos finales y fue el autor del gol de la victoria con un gran cabezazo. El otro burgalés protagonista fue David González, que se encargó de abrir el marcador. 

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Leganés.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Leganés.TOMAS ALONSO

