Fernando Mimbacas vuelve a Uruguay tras cerrar su etapa en Burgos y Deportivo Cali

Fernando Mimbacas vuelve al punto de partida. El delantero uruguayo, que en 2024 firmó con el Burgos CF tras destacar como goleador en la Segunda División de su país, retorna al Club Atlético Juventud de Las Piedras, la entidad donde se formó y desde la que dio el salto al fútbol internacional. Su fichaje por el club de Canelones se produce después de que el Burgos alcanzara un acuerdo con el equipo colombiano del Deportivo Cali para poner fin anticipado a la cesión del atacante y pactara su traspaso con el equipo uruguayo.

La operación marca el cierre de un ciclo breve bajo el paraguas de la entidad blanquinegra que se abrió cuando Mimbacas aterrizó en Burgos con la etiqueta de máximo goleador del torneo uruguayo y la expectativa de aportar una contundencia en el área que hacía mucha falta en El Plantío. Su llegada al equipo burgalés coincidió con el mercado invernal de 2024 como una apuesta de los mandatarios argentinos del club por el desarrollo de un perfil joven con proyección, avalado por sus 15 goles con el Juventud en la temporada de su ascenso.

En España, sin embargo, las oportunidades escasearon para el joven uruguayo que con apenas cuatro apariciones con el primer equipo evidenció una adaptación más lenta de lo previsto, lo que a la postre condujo a su cesión al Deportivo Cali durante el verano. En Colombia acumuló más minutos y una presencia mayor en las alineaciones del conjunto caleño para el que jugó trece partidos y anotó dos goles, pero tampoco terminó de asentarse como una pieza fija en el ataque verdiblanco.

El club blanquinegro no se desprende del todo de Fernando Mimbacas, ya que acuerdo anunciado este primer día de febrero para su traspaso al Atlético Juventud de Las Piedras incluye una cláusula que permite a la entidad de El Plantío conservar un cincuenta por ciento de una futura venta, por lo que el Burgos, que se asegura así un margen de retorno ante una posible revalorización del jugador en su país natal. El traspaso también devuelve al Juventud a un delantero que conoce la casa y que ya demostró capacidad para ser la referencia en ataque del equipo uruguayo en la competición local.