Hugo Cuenca busca minutos en el Burgos CF con la mirada puesta en el Mundial

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El mediapunta paraguayo Hugo Cuenca ya forma parte del Burgos CF tras haber sido presentado oficialmente como nuevo jugador blanquinegro para lo que resta de temporada y llega decidido a relanzar su carrera en un entorno que considera propicio para recuperar minutos y demostrar su nivel. “Decidí venir aquí, al Burgos CF, porque el club tiene un proyecto muy ambicioso y quiero ayudar a conseguir grandes objetivos. En Génova no estaba teniendo minutos y creo que aquí puedo encontrarlos”, explicó el futbolista.

La llegada de Cuenca responde a una apuesta por el talento joven con margen de crecimiento por parte del club, cuyo director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, acompañó al jugador en su presentación en El Plantío y en su primera valoración del fichaje destacó su actitud desde el primer contacto. “Queremos desearle la mayor de las suertes en esta nueva etapa. Hugo llega con energía, con ilusión, y con muchas ganas de ayudar al club en lo que necesite”, señaló.

Michu destacó la ilusión y el compromiso de Hugo Cuenca en su llegada al Burgos CF.TOMAS ALONSO

Con 20 años y formación técnica en el fútbol sudamericano, Hugo Cuenca se definió como “un mediapunta zurdo, técnico, al que le gusta encarar en el uno contra uno y que se esfuerza por el equipo”. A pesar de su escasa participación en partidos oficiales con el conjunto italiano aseguró que llega a Burgos en condiciones óptimas para competir, puesto que pese a la falta de minutos en el Genoa ha entrenado "día a día dando el 100%”, por lo que se declara completamente “preparado”.

Su disposición quedó clara, incluso si debe iniciar el recorrido desde abajo para ganarse la confianza de Luis Miguel Ramis. “Si tengo que ayudar al Filial, lo haré encantado, aunque estoy deseando poder debutar con el primer equipo en El Plantío”, enfatizó.

En su toma de contacto en la presentación ya manifestó su ambición de lograr a medio plazo entrar en la órbita de la selección de Paraguay ya que “uno de mis objetivos principales es llegar al mundial. Para ello tengo que demostrar, primero aquí, que puedo ayudar al equipo en los entrenamientos y en los partidos. Quiero demostrar que estoy capacitado”, manifestó.

Horas antes de su presentación, visitó la Ciudad Deportiva del Burgos CF y valoró positivamente la acogida por parte del grupo y su agradecimiento por cómo le ha acogido “toda la gente del club”. Cuenca ya trabaja con sus nuevos compañeros y queda a disposición del cuerpo técnico.