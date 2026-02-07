El Burgos CF da una lección de resistencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF salió con un punto del Estadio de Gran Canaria tras empatar a cero ante la UD Las Palmas en un encuentro marcado por dos mitades muy diferenciadas y por la figura del guardameta visitante, Cantero, decisivo para explicar un resultado que permite al conjunto de Ramis mantenerse en la zona alta de la clasificación. El reparto de puntos refleja el contraste entre un primer tiempo de claro dominio local y una segunda parte más abierta, en la que el Burgos logró estirarse, competir de tú a tú y rozar incluso el triunfo en el tramo final.

El contexto previo ya situaba el choque como un cruce de dinámicas irregulares. Las Palmas llegaba instalada en un atasco de resultados, con demasiados empates recientes, mientras que el Burgos afrontaba el desplazamiento tras alternar victorias y derrotas, pero con el colchón suficiente para seguir sexto. El empate mantiene esa fotografía: los burgaleses alcanzan los 39 puntos tras 25 jornadas, igualados con Almería y a uno de Las Palmas, que acumula ya diez empates en el campeonato.

Desde el inicio, el plan del Burgos fue reconocible. Ramis dispuso un bloque medio-bajo, líneas juntas y prioridad absoluta por cerrar los carriles interiores, asumiendo que la iniciativa sería local. Las Palmas monopolizó la posesión desde los primeros minutos —cerraría el partido con casi un 66%— y volcó su ataque, sobre todo, por el costado derecho, donde Marvin generó constantes situaciones de centro. El Burgos aceptó el guion, defendiendo en campo propio y buscando transiciones rápidas, aunque durante muchos minutos apenas logró enlazar pases en campo rival.

El primer aviso serio llegó pronto, con centros laterales y llegadas desde segunda línea, pero el Burgos se sostuvo gracias a su orden defensivo y, sobre todo, a Cantero. El portero pamplonica comenzó a justificar su protagonismo con intervenciones seguras en acciones aéreas y remates lejanos, antes de convertirse en el factor decisivo del primer tiempo. A partir del minuto 25, el partido entró en una fase crítica para los visitantes.

Primero fue Manu Fuster quien se plantó mano a mano tras una filtración interior. Cantero salió rápido, achicó espacios y vio cómo el disparo del atacante local se estrellaba en el palo. Poco después llegó la acción que resumió el asedio: Ale García volvió a encontrar espacio a la espalda de la defensa, Cantero desvió su remate a córner y, en la jugada posterior, el propio guardameta salvó dos veces sobre la línea sendos remates de Barcia y Clemente. Tres acciones consecutivas, en el mismo ataque, que mantuvieron al Burgos con vida cuando el partido amenazaba con romperse.

A nivel defensivo, el Burgos sufrió especialmente por dentro, con dificultades para ajustar marcas cuando Las Palmas aceleraba la circulación. Atienza y Morante tuvieron que multiplicarse en ayudas, mientras Sierra y Mika Mármol sostuvieron el eje de la zaga con despejes continuos. Aun así, el equipo visitante logró que el dominio local no se tradujera en ocasiones limpias constantes, más allá de ese tramo central del primer tiempo.

En ataque, el Burgos apenas pudo producir. Íñigo Córdoba y Fer Niño quedaron aislados durante muchos minutos y las pérdidas en salida impidieron cualquier continuidad. La primera llegada clara no se produjo hasta pasada la media hora, con un centro lateral mal finalizado, y el equipo se marchó al descanso sin un solo disparo entre los tres palos. El 0-0 al intermedio fue interpretado como un éxito parcial por el cuadro burgalés, sostenido casi en exclusiva por su portero.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de registro. Las Palmas mantuvo la posesión, pero bajó el ritmo, y el Burgos comenzó a encontrar espacios para respirar. La presión local perdió intensidad y los visitantes adelantaron algunos metros su línea defensiva, lo que permitió ver a Atienza y Morante con más protagonismo en la base de la jugada. La primera advertencia llegó pronto, con una transición mal resuelta que pudo acabar en mano a mano para Fer Niño.

El segundo tiempo fue creciendo para el Burgos. Aunque Cantero siguió interviniendo —especialmente en una acción a balón parado en la que sacó un remate prácticamente a gol con el pie—, el equipo empezó a acercarse con mayor frecuencia al área de Horkas. El intercambio de golpes alrededor de la hora de partido reflejó un escenario más equilibrado, con ambos equipos imprecisos pero ya sin un dominio tan claro de los locales.

La ocasión más clara del Burgos llegó en el minuto 69. Fer Niño se marchó por el flanco izquierdo tras una buena acción individual y asistió a David González, que entró desde segunda línea para rematar al primer toque. El disparo, potente y bien dirigido, se estrelló en el palo, negando a los visitantes una ventaja que habría cambiado por completo el desenlace. Fue el momento en el que el Burgos estuvo más cerca del 0-1.

A partir de ahí, el partido entró en una fase de ritmo muy bajo. Las Palmas acumuló posesión estéril y el Burgos gestionó el esfuerzo sin asumir riesgos innecesarios. Los cambios de Ramis buscaron oxígeno y piernas frescas, con la entrada de Mollejo, Expósito y, ya en el tramo final, Galdames y Appin, reforzando la idea de cerrar el punto sin renunciar a alguna acción aislada.

En los minutos finales llegó la polémica. Ya en el descuento, Mollejo recibió un balón largo, se internó en el área y cayó tras un contacto por detrás. El Burgos reclamó penalti, pero el colegiado consideró insuficiente el empujón y dejó seguir. Fue la última acción relevante de un tramo final atípico, con un ritmo muy bajo y la sensación de que ambos equipos aceptaban el empate.

El pitido final confirmó un reparto de puntos que tiene más valor para el Burgos que para su rival. Los de Ramis suman fuera de casa en un campo exigente, sosteniéndose gracias a su solidez defensiva y a un Cantero determinante, autor de varias de las paradas de la jornada. El equipo sigue sexto, en plena pelea por los puestos de privilegio, mientras que Las Palmas prolonga su atasco y vuelve a dejar escapar una oportunidad para consolidarse en la parte alta.

UD LAS PALMAS - BURGOS CF, 0-0

UD Las Palmas: Horkas; Park, Barcia, Mármol, Clemente; Pejiño (Estanis, 68´), Loiodice, Amatucci (Kirian, 63´), Ale García (Benedetti, 81´); Jesé (Iker Bravo, 63´) y Manu Fuster (T. Miyashiro, 81´).

Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Sergio González, Sierra, Brais Martínez (Del Cerro, 89´); David González, Morante (Expósito, 81´), Atienza, Córdoba (Mario, 90´); Fer Niño (Mollejo, 81´) y Curro Sánchez (Galdames, 90´).

ÁRBITRO: Sánchez López (Colegio de Murcia). Tarjetas amarillas a Jesé, Amatucci, Marvin Park, Sergio García; Atienza, Iñigo Córdoba, Lizancos.

CAMPO: Estadio Gran Canaria.