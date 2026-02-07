El Correo de Burgos

Así ha sido (en imágenes) el gran empate del Burgos CF ante Las Palmas

El equipo de Ramis da una lección de resistencia ante un rival muy vertical en la primera parte

Imagen del partido entre Las Palmas y el Burgos CF.

Imagen del partido entre Las Palmas y el Burgos CF.LALIGA

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El Burgos CF consiguió un gran empate en su visita a Las Palmas, en un partido en el que ofreció un gran despliegue defensivo, sobre todo en la primera parte, en la que los locales dominaron el juego. En la segunda mitad, el choque se abrió, lo que permitió que los de Ramis tuvieran ocasiones para llevarse el triunfo. 

