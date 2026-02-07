Así ha sido (en imágenes) el gran empate del Burgos CF ante Las Palmas

Imagen del partido entre Las Palmas y el Burgos CF.LALIGA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El Burgos CF consiguió un gran empate en su visita a Las Palmas, en un partido en el que ofreció un gran despliegue defensivo, sobre todo en la primera parte, en la que los locales dominaron el juego. En la segunda mitad, el choque se abrió, lo que permitió que los de Ramis tuvieran ocasiones para llevarse el triunfo.