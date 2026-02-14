El Burgos deja escapar una merecida victoria y se conforma con empatar en casa ante el Cádiz

Fer Niño se lamenta sobre el césped de El Plantío.SANTI OTERO

El Burgos CF dejó escapar una victoria que tuvo en la mano en El Plantío y el 1-1 final en el marcador ante el Cádiz CF supo a poco para un conjunto burgalés que fue claramente superior en juego, posesión y ocasiones, pero que volvió a pagar su falta de contundencia en las áreas. Ante 7.670 espectadores y en la jornada 26 de la Liga Hypermotion, el equipo blanquinegro ofreció argumentos para ganar, aunque solo pudo sumar un punto.

El choque enfrentaba a dos equipos con dinámicas distintas. El Burgos, octavo con 39 puntos, buscaba aferrarse a la zona alta y reforzar su condición de buen equipo local. El Cádiz, undécimo con 34, llegaba en plena crisis tras cuatro derrotas consecutivas. Sobre el césped, esa diferencia anímica no tardó en notarse, al menos en cuanto a propuesta, y los castellanos asumieron el mando desde el inicio.

Con Morante dirigiendo la medular y David González aportando llegada, el Burgos monopolizó el balón y empujó al Cádiz hacia su campo. Iñigo Córdoba fue un constante quebradero de cabeza por banda izquierda, mientras Fer Niño trabajaba fijando centrales y generando espacios. Las llegadas comenzaron a sucederse, pero el fútbol castigó la primera imprecisión.

En el minuto 11, cuando el Burgos parecía cómodo, el Cádiz golpeó con una transición fulgurante. Un robo en campo propio permitió a los visitantes lanzar el contragolpe. El pase al espacio encontró el desmarque de Dawda Camara, que se plantó solo ante Ander Cantero y definió con frialdad con la pierna derecha para establecer el 0-1. Un tanto inesperado que silenció momentáneamente El Plantío.

Lejos de acusar el golpe, el Burgos reaccionó con carácter. Intensificó la presión, aceleró la circulación y encerró definitivamente al conjunto andaluz. Las ocasiones empezaron a acumularse con disparos desde la frontal, centros laterales y acciones a balón parado que obligaron al Cádiz a resistir en bloque bajo.

La insistencia encontró premio en el minuto 37. Íñigo Córdoba volvió a desbordar por la izquierda y puso un centro medido al área. Fer Niño prolongó de cabeza en el interior y, en el segundo palo, apareció David González para conectar otro testarazo que golpeó en el larguero antes de entrar. El 1-1 hacía justicia a lo visto hasta entonces y devolvía la energía a la grada.

Con el empate, el partido mantuvo el mismo guion tras el descanso. El Burgos siguió dominando con claridad ante un Cádiz replegado. Las cifras fueron elocuentes. 23 remates totales por solo 5 del rival, siete disparos a puerta y dos grandes ocasiones claras para los locales. Incluso la madera volvió a cruzarse en el camino blanquinegro en una segunda acción que pudo cambiar el desenlace.

Mollejo, Mario González y Galdames entraron en el tramo final para dar frescura y profundidad. El asedio fue constante, con seis córneres a favor y ningún saque de esquina concedido. La defensa burgalesa apenas sufrió, mientras Ander Cantero fue un espectador más durante muchos minutos.

La colegiada Marta Huerta mantuvo el control en un encuentro intenso pero sin excesos, mostrando amarillas a los visitantes Joaquín González y Jero Domina. El Burgos empujó hasta el último suspiro, pero el segundo tanto no llegó. Faltó precisión en el remate final y algo de fortuna en los momentos decisivos.

El pitido final dejó una sensación agridulce. El Burgos fue mejor, dominó, generó y mostró ambición, pero el marcador no reflejó su superioridad. El empate mantiene a los castellanos en la pelea antes de visitar al líder, el Racing de Santander, en la próxima jornada. En El Plantío quedó claro que este equipo tiene argumentos para aspirar a más; solo necesita transformar su dominio en victorias.

