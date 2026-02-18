David González: "Seguimos enganchados a los puestos de arriba, que al final siempre es positivo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

David González es uno de los jugadores del momento en la Liga Hypermotion. El jugador burgalés ha ido creciendo en el equipo ya se ha ganado la plena confianza del entrenador, Luis Miguel Ramis, lo que le convierte en unos habituales en el once inicial.

Con 7 goles en liga y 4 asistencias es uno de los pilares del ataque del conjunto blanquinegro, afirma que "estoy contento, estoy agradecido tanto al cuerpo técnico como a los compañeros de que me estén ayudando en lo individual, pero sobre todo estoy centrado en ayudar al equipo, en que mi mejor versión ayude a que el equipo saque su mejor versión".

Su buen momento debe servir para afrontar el gran reto al que el Burgos CF se enfrenta este sábado, a las 18.30 horas, al Racing, en el Sardinero. González destaca que se trata de uno de los mejores equipos de la competición, durante muchas jornadas líder. "Creo que la clasificación al final lo dice todo, desde que empezó la liga prácticamente toda la liga arriba en puestos de ascenso, dice el gran equipo que es, el juego que tienen, sobre todo ofensivamente, son de los máximos goleadores de la categoría, dice mucho de cómo juegan, de que se basan mucho en su juego ofensivo, de jugar lo máximo en campo rival", apunta.

Hay ganas de revertir la derrota del partido de ida en El Plantío, aunque afirma que serán choques distintos. "Fue un partido muy disputado entre ambos equipos, que al final se acabaron llevando ellos, pero también creo que igual sí que merecimos un poco más, pero bueno, eso es pasado, es otro partido y seguro que el partido del domingo va a ser diferente y vamos a tener opciones de poder sacar los tres puntos y para eso vamos", asegura.

Una victoria en el Sardinero "sería muy bueno para seguir afrontando con ilusión como llevamos hasta ahora toda la temporada". El objetivo prioritario sigue siendo "sacar los 50 puntos", pero eso no quita que "de momento estamos bien, estamos contentos en la situación en la que estamos, seguimos ahí, seguimos enganchados a los puestos de arriba, que al final siempre es positivo y siempre te da más energía para seguir disputando los partidos".

El equipo llega a este partido después de empatar con el Cádiz en casa, en un choque en el que, sobre todo en la segunda parte, el equipo de Ramis fue protagonista, generó peligro pero le faltó acierto. "Creo que hicimos muy buen partido, que las sensaciones con las que acabamos fueron muy buenas a pesar del resultado, pero sí que es verdad que ha sido de los partidos que ofensivamente más hemos generado y creo que nos merecimos conseguir algún gol más", explica.