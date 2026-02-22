El Burgos cae por la mínima en una derrota con honores ante el Racing

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF sometió al líder en su estadio pero sucumbió ante la falta de pegada en una derrota con honores en El Sardinero. El conjunto de Luis Miguel Ramis firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada, encerrando al Racing en su área durante toda la segunda mitad, pero la falta de puntería y una salvación milagrosa de la zaga cántabra impidieron el empate en el duelo de vecinos.

El fútbol volvió a demostrar en El Sardinero que no entiende de méritos y lo que cuentan son las realidades en las áreas. El Burgos CF abandonó tierras cántabras con la sensación agridulce de haber firmado uno de sus mejores partidos de la temporada pero, a su vez, de haber cometido el pecado capital de la falta de pegada. En el día del 113º aniversario del Real Racing Club, el líder sobrevivió a un asedio blanquinegro gracias a un solitario tanto de Andrés Martín y a una resistencia numantina que deja al equipo de Luis Miguel Ramis sin puntos en una jornada en la que el play-off comienza a distanciarse para los blanquinegros.

El ambiente de gala en un Sardinero con el cartel de ‘No hay billetes’ y la presencia de un millar de burgaleses presagiaba un duelo eléctrico. El Racing, consciente de su papel de favorito, salió con una marcha más, asfixiando a un Burgos que tardó diez minutos en aterrizar en el encuentro. En ese intervalo de tiempo, el conjunto de José Alberto López golpeó con crueldad. En el minuto 6, tras una internada de Mantilla y una serie de rechaces en la frontal, Andrés Martín cazó un balón suelto para fusilar a Ander Cantero con un zurdazo inapelable.

El 1-0 obligaba al Burgos a un sobreesfuerzo temprano. Lejos de amilanarse, el equipo de Luis Miguel Ramis reaccionó de inmediato. David González, que cuajó una primera parte soberbia, llegó a batir a Ezkieta apenas tres minutos después, pero el asistente invalidó la acción por un fuera de juego que silenció el estallido de la grada visitante. El partido entró entonces en una fase de intercambio de golpes donde el Burgos empezó a demostrar que no había ido a Santander a ser un mero invitado de piedra.

Curro Sánchez intenta progresar con el balón en el partido en el Sardinero.LALIGA

Tras el descanso, el monólogo fue exclusivamente burgalés. El Racing, desbordado por el posicionamiento táctico de los de Ramis, desapareció del mapa ofensivo. El Burgos CF se hizo dueño y señor del esférico, liderado por un Miguel Atienza que dio un recital de colocación y recuperación, permitiendo que el equipo viviera permanentemente en campo contrario.

En el minuto 53, el destino del partido pudo cambiar tras un córner mal ejecutado por el Racing, cuando Íñigo Córdoba cazó el esférico y arrancó una cabalgada épica de 40 metros sin oposición. El extremo se plantó ante Jokin Ezkieta, lo desbordó con un regate eléctrico y, cuando Lasesarre y El Plantío ya celebraban el empate, Córdoba pecó de generoso. En lugar de rematar a puerta vacía, buscó un pase hacia atrás para Sergio González; un segundo de duda que aprovechó el uruguayo Facu González para lanzarse al suelo de forma heroica y sacar el balón sobre la línea. Fue la oportunidad más clara del partido y, posiblemente, de lo que va de liga.

A pesar del golpe psicológico, el Burgos no bajó los brazos. David González volvió a rozar la escuadra con un disparo lejano y Mateo Mejía fue un incordio constante para los centrales locales, ganando duelos y generando segundas jugadas. Ramis quemó todas sus naves introduciendo a Víctor Mollejo y Kevin Appin, quienes le dieron una marcha más a la presión. Florian Miguel fue otro de los nombres propios, convirtiendo su banda izquierda en una autopista de centros peligrosos que hacían temblar a la zaga santanderina.

Ander Cantero, aunque menos exigido en la segunda parte, volvió a demostrar su nivel con una intervención providencial ante Sangalli en la única contra clara que concedió el Burgos. En los últimos diez minutos, el acoso fue total. El equipo merodeó el área de Ezkieta con saques de esquina y balones colgados, pero la efectividad quirúrgica que le sobró al Racing en el minuto

La derrota deja un sabor amargo en la clasificación, ya que los puestos de promoción de ascenso se sitúan ahora a una distancia que obliga a una reacción inmediata por parte de los blanquinegros.