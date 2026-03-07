El Burgos CF domina el derbi y no deja de soñar con el play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Triunfo sólido del Burgos ante el Mirandés (2-0) en un partido que el conjunto dominó y protagonizó las ocasiones más claras del partido. Un Curro Sánchez con la flechita para arriba fue el gran protagonista de la tarde de sábado participando en la jugada del primer tanto y materializando el segundo gol de un derbi provincial que permite a los locales seguir soñando con sus aspiraciones al playoff de ascenso.

El derbi provincial de este sábado llegaba a El Plantío como un nuevo partido de liga clave para que el Burgos mantuviera las aspiraciones de playoff de ascenso y para que el Club Deportivo Mirandés apurara sus posibilidades de salvación.

Mientras los locales llegaban tras vencer a domicilio por la mínima al Zaragoza y en busca de encadenar dos victorias consecutivas que le ayude a alcanzar los puestos de promoción, los visitantes lo hacen tras caer por la mínima en casa frente al Ceuta y la intención de sumar tres puntos que inicien la remontada hacia la permanencia.

Dos dinámicas opuestas que se encontraban en un partido muy importante, no solo por el contexto de la clasificación sino también por la carga emocional que suponía enfrentarse al máximo rival provincial.

Quizás hablamos del derbi burgalés más trascendental de los últimos diez partidos disputados entre los dos conjuntos, por lo que el arranque del encuentro nos deparó lo esperado: igualdad. Ninguno de los dos equipos quería hacer nada que provocara un error y darle ventaja a su rival, pero poco a poco comenzaron a soltarse y las ocasiones de peligro empezaron a llegar.

La primera llegada la protagonizó el Mirandés, pasados los diez minutos de juego, desde las botas de Javi Hernández con un disparo lejano que Cantero blocó sin apenas problemas. A los dos minutos, el Burgos respondió con una jugada que no logró finalizar. Antes de cumplirse los veinte minutos, David González buscó sorprender con un remate de cabeza desde casi fuera del área que se fue por la línea de fondo. Poco a poco los locales comenzaban a dominar y a llegar con más insistencia al área rival.

De esta forma llegó el primer tanto del partido. Después de una polémica jugada que provocó la primera tarjeta amarilla del partido para Carlos Fernández, los locales aprovecharon una rápida salida de balón que terminó con un potente disparo de Curro que Juanpa logró detener, pero su rechace cayó al centro del área y David González llegó y golpeó de volea para introducir el esférico por el palo derecho del guardameta visitante.

A partir de ese momento, el dominio fue prácticamente local a excepción de alguna llegada esporádica del Mirandés. De hecho, los nervios llegaron a los visitantes, encadenando varios errores. El más significativo fue pasada la media hora de juego, cuando una pérdida en la frontal, permitió que Curro se adentrarse en el área para finalizar al palo largo en busca de la escuadra. Sin embargo, su disparo se fue arriba ligeramente.

A falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, David estuvo a punto de hacer el segundo con un remate al primer toque tras un centro de Florian, pero su disparo se fue también arriba. Ya en el tiempo extra, el Mirandés pudo empatar el partido en un córner pero el guardameta local estuvo atento y pudo rechazar el remate fuera de cualquier zona de peligro. De esta manera, con la ventaja local por la mínima, el derbi burgalés se marchaba a los vestuarios.

El segundo tiempo arrancó con el Burgos avisando con un disparo que se marchaba a fuera por milímetros. Sin embargo, la más clara llegó en el minuto cincuenta y tres, después de una magnífica triple combinación al primer toque que terminó con un potente disparo desde la frontal de Carlos Fernández que Cantero logró blocar en dos tiempos.

Tres minutos después, Atienza sorprendía con un despeje que se terminaba convirtiendo en un disparo lejano que se envenenó. Sin embargo, las llegadas no terminaban de tener peligro real hasta que en el minuto sesenta y seis apareció Kevin Appin en el centro del campo con un delicado control que le permitió empezar un contraataque que finalizó con una asistencia al lado derecho donde Curro apareció para definir con un disparo que tocó en un defensa. Un toque con el que se benefició y que permitió que el balón se introdujese en el interior de la portería visitante.

Con el 2 a 0, el Burgos se echó algo atrás, dejó de ser tan agresivo y el Mirandés lo pudo aprovechar llegando con peligro en varias ocasiones, pero sin terminar de materializar ninguna jugada. En los últimos minutos, Medrano fue expulsado por una falta que le costó la segunda amarilla y dejó a los visitantes con inferioridad numérica. No obstante, el partido ya estaba finiquitado y el marcador no se volvió a mover del 2 a 0.

BURGOS CF - CD MIRANDÉS, 2-0

Burgos CF: Cantero; Lizancos, Sergio G,Grego, Florian; David G (Expósito, 89’), Morante, Atienza (Mollejo, 89’), Iñigo Córdoba (Fermín, 72’), Appin (Fer Niño, 72’) y Curro (Pablo Galdames, 83’).

CD Mirandés: Juanpa, Novoa, Medrano, Carlos Fernández (Diego Sia, 70’), Cabello, Selvi, Bauza, Maras (Salim, 63’), Juan G., Javi Hernández y Ali Houary (Diao, 63’).

GOLES: 1-0 (20‘): David González. 2-0 (66’): Curro.

ÁRBITRO: Sánchez Villalobos, José Antonio (colegio andaluz). Tarjeta amarilla a Appin; Carlos Fernández, Pablo Pérez y Salim. Tarjeta roja a Medrano (94’).

CAMPO: Estadio Municipal El Plantío. 10.262 espectadores.