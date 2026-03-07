El Correo de Burgos

La afición disfruta (en imágenes) del derbi burgalés en El Plantío

El Burgos CF se lleva la victoria ante el Mirandés en un partido en el que dominó el juego y tuvo las mejores ocasiones

Imagen de aficionados en el El Plantío.

Imagen de aficionados en el El Plantío.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El Burgos CF se llevó el triunfo en el derbi provincial ante el Mirandés, en un partido en el que los Ramis dominaron en el juego y tuvieron las mejores ocasiones de gol. Curro Sánchez fue protagonista al participar en el gol que abría el marcador, obra de David González, y al marcar el segundo.

