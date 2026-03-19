Figoli quiere que Ramis siga al frente del Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No importa si el Burgos CF no acaba entrando en el play off de ascenso. El presidente del club blanquinegro, Marcelo Figoli, quiere que el entrenador, Luis Miguel Ramis, continúe al frente del proyecto deportivo. Así lo aseguró durante la rueda de prensa en la que analizó la actualidad del conjunto burgalés, donde no podía faltar al polémica surgida con Green Natur, la empresa encargada del mantenimiento del césped de El Plantío, entre otras instalaciones, que ha decidido romper el contrato por impagos.

En el caso de Ramis y su renovación, Figoli afirmó que "sería gestionar mal el Burgos Club de Fútbol si no pensáramos en renovar a Ramis hoy". El presidente del Burgos CF aseguró que Ramis está "dando una tranquilidad" desde el punto de vista futbolístico y más allá sobre si gusta más o menos su planteamiento de juego, "es un profesional, yo lo dije, es un cuerpo técnico muy trabajador que nos ha revalorizado un montón de jugadores y para nosotros sería obviamente importante poder renovarlo".

Por ello, ya se han entablado conversaciones con el técnico, que "está muy concentrado en lo que está pasando con los partidos semana a semana y esperemos en las próximas semanas avanzar en la renovación".

Sobre la posibilidad de entrar en el play off, el presidente del Burgos CF remarcó que "quiero ser protagonista". Añadió que "creo que tiene la posibilidad de colarse", aunque "no es fácil son todos partidos difíciles todos ganan o pierden con cualquiera".

La buena marcha del equipo también ha hecho que se hayan revalorizado varios jugadores. Destacó que "hoy tenemos un patrimonio en futbolistas, valorados en el mercado de prácticamente 30 millones de euros". Y aunque, "nosotros somos un club que va a vender", pero "privilegiamos siempre el proyecto deportivo privilegiamos ser competitivos y no vamos a vender si no tenemos un reemplazo adecuado", como pasó tras la venta de Arroyo y la llegada de Lizancos.

En el capítulo de renovaciones, habló de Atienza parte fundamental en la estructura del equipo. "Atienza quiere quedarse en el Burgos y el Burgos quiere que se quede Atienza", apuntó. También se está negociando con Íñigo Córdoba y con Morante.

Estado del césped

La jornada estuvo marcada por el anuncio de Green Natur, empresa encargada del mantenimiento del césped de El Plantío y de otras instalaciones del club, de romper el contrato con el Burgos CF por "una situación prolongada de impagos". El mal estado del terreno de juego de El Plantío ha sido una constante esta temporada, algo sobre lo que Figoli indicó que "tenemos muchos problemas en esta temporada con el cuidado del campo", así como con los campos de entrenamiento, lo que hizo que hasta "sanciones por parte de la liga o apercibimientos de parte de la liga que tuvimos que soportar".

Una situación que hizo que el Burgos CF no pagara porque "la compañía no cumplió con su parte del contrato". La empresa dejará de prestar el servicio el 31 de marzo y el 1 de abril, adelantó Figoli, ya habrá otra compañía dedicada al cuidado del campo y del resto de instalaciones.

Remodelación de El Plantío

El presidente del Burgos CF repasó también la situación de la remodelación de El Plantío. No hay grandes novedades, después de que se votara la aprobación provisional del Plan General de Ordenación (PGOU) en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos el pasado mes de diciembre para poder dorar al entorno con más instalaciones y crear una 'Ciudad Deportiva'. "El Ayuntamiento que nos va a acompañar en esa inversión, con lo cual lo que tenemos que terminar de ver es cómo termina la cuestión de las aprobaciones", afirmó.

Recordó que el Burgos CF está trabajando en la elaboración del proyecto, aunque recordó que primero la Junta tiene que aprobar la modificación del PGOU. Del mismo modo, recordó también que se sigue hablando con la Diputación de Burgos para disponer de terrenos para levantar una Ciudad Deportiva. Y se está evaluando si el club adquiere terrenos o se los ceden. No obstante, Figoli remarcó que el club tiene "disposición económica" para adquirir terrenos e "incorporar a su patrimonio una ciudad deportiva de primer nivel".