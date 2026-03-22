El Burgos CF se da un homenaje de goles y afianza su candidatura al play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Gran partido de un Burgos cada vez más sólido y que volvió a hacer las delicias de su afición en El Plantío con una holgada victoria ante el Córdoba. Pese a que arrancaron algo mejor los visitantes, no tardaron los de Luis Miguel Ramis para hacerse con las riendas de un partido en el que trasladaron su superioridad del campo al resultado a partir de la media hora de juego con el tanto inicial de Atienza. Doblaron su renta en el añadido del primer tiempo por medio de Florian Miguel y sentenciaron en el tercer minuto de la reanudación con el 3-0 de Íñigo Córdoba, al que siguió seis después el definitivo 4-0 al transformar Curro Sánchez un penalti. La victoria permite al Burgos volver a puestos de play-off en espera de lo que hagan hoy domingo Las Palmas ante el Sporting de Gijón y mañana lunes el Castellón ante la Cultural Leonesa.

Ante el Córdoba volvió a evidenciarse que la racha que ha llevado al Burgos a sumar diez de los últimos doce puntos en disputa se cimienta desde atrás. Por cuarto partido consecutivo los de Ramis mantuvieron su portería a cero, esta vez además haciendo bien pocas concesiones a un rival que se fue diluyendo no solo por demérito propio, sino en gran manera por el rodillo que le pasó por encima en la media hora central del encuentro, la conformada por los últimos quince minutos del primer tiempo y los quince iniciales del segundo. Fue allí donde se concentraron los cuatro goles que plasmaron la superioridad de un Burgos que, antes de adelantarse, tuvo que hacer frente a una buena puesta en escena inicial de los de Iván Ania, que en los primeros minutos se valieron de algunas acciones a balón parado para inquietar algo el marco de Ander Cantero.

Sin embargo, no tardaron los de Ramis en tomarle el pulso adecuado al partido, encontrar una jornada más su versión más solvente y, a la fortaleza atrás, añadirle acierto delante. Tras un par de avisos prometedores que evidenciaron que la tendencia inicial había sido un espejismo para el Córdoba, el Burgos abrió el marcador al paso por la media hora de juego. Una abertura hacia el flanco izquierdo de Florián Miguel para Lizancos la aprovechó este para servir un centro medido al segundo palo, donel remate de Fer Niño propició un intento de despeje de Álex Martín que dejó el balón suelto en el área. Fue entonces cuando apareció Miguel Atienza, cuyo remate con todo a favor alojó el esférico en la portería de Iker Álvarez.

No fue la única vez que el guardameta visitante tuvo que recoger el balón del interior de su portería antes del descanso. Lejos de acomodarse con la ventaja, el Burgos siguió mandando en el juego y supo leer a la perfección que quien más esperaba el pitido para marcharse a los vestuarios y poder resetearse de cara a la reanudación era el Córdoba. Así, los de Ramis no bajaron la tensión en espera del intermedio y exprimieron al máximo el tiempo de añadido del primer tiempo, cuando lograron el segundo tanto. Otro balón servido hacia la izquierda, esta vez por parte de Iván Morante, sirvió para que Fer Niño amagara con el remate y, sin dejando pasar el balón, llegara a Florián Miguel, que no se lo pensó dos veces a la hora de conectar con su zurda una precisa volea que entró por el lado derecho de la portería cordobesa.

Como los goles burgaleses, también dos fueron las piezas que cambió Iván Ania en el descanso buscando la reacción de los suyos. Pero si en el primer tiempo el arranque había sido del Córdoba, esta vez el Burgos salió dispuesto a no conceder el mismo escenario. Los de Luis Miguel Ramis volvieron al campo todavía más enchufados de como habían acabado la primera mitad y no tardaron en reflejarlo en el marcador. A los tres minutos de la reanudación, Íñigo Córdoba fue el más avispado ante la indefinición defensiva de los andaluces, se llevó el balón en una disputa y se internó en el área para definir con un disparo cruzado que puso el 3-0 en el luminoso del Plantío para matar así cualquier atisbo de reacción que pretendiera el Córdoba.

De la ambición de este Burgos da buena cuenta que no se detuviera allí. Lejos de dar el partido por cerrado, los de Ramis quisieron más y lo corroboraron con otro tanto seis minutos después, esta vez transformando el penalti que el colegiado murciano Alejandro Ojaos Valera decretó por un meridiano derribo de Álex Martín a David González. Curro Sánchez no falló desde los once metros y con una ejecución con el pie izquierdo alojó en la red un balón que entró por el centro de la portería con Iker Álvarez batiéndose para buscarlo hacia el costado.

Solo tras el 4-0 y el destino de los tres puntos más que decidido bajó algo el pistón el Burgos, como mínimo en el aspecto ofensivo. Los de Ramis siguieron sólidos y ordenados en todas las líneas, no hicieron concesiones que permitieran al Córdoba acercarse ni a maquillar la diferencia y mantuvieron en todo momento el partido bajo control. La triple entrada de Appin, Marcelo Expósito y Mollejo, a la que más tarde se añadió la de Galdames, fue aportando la frescura de piernas necesaria para mantener la consistencia del equipo burgales, que solo tuvo que lamentar el encontronazo que a cinco minutos del final sufrió Grego Sierra y que le obligó a dejar conmocionado el terreno de juego. La circunstancia dio un cambio más el Burgos y, sumado al que todavía le quedaba, Ramis aprovechó la última ventana para dar minutos a Mario González y Saúl del Cerro, completando así el cupo de seis sustituciones que, por la conmoción de Grego, acabó haciendo en este partido.

El aplauso final del Plantío a sus jugadores premió el buen partido y la excelente victoria del Burgos a la vez que infundió apoyo de cara al derbi de la próxima semana en Zorrilla, donde los de Luis Miguel Ramis, en la parte alta de la tabla y pletóricos de confianza, buscarán prolongar su buen momento ante un Valladolid que sufre por abajo.

BURGOS CF - CÓRDOBA CF, 4-0

Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Sergio González, Grego Sierra (Mario González, 85’), Florian Miguel; David González, Morante (Saúl del Cerro, 85’), Atienza (Appin, 58’), Íñigo Córdoba (Marcelo Expósito, 58’); Fer Niño (Mollejo, 58’) y Curro Sánchez (Galdames, 72’).

Córdoba CF: Iker Álvarez; Trilli, Álex Martín (Dalisson, 59’), Xavi Sintes, Diego Bri; Isma Ruiz, Requena (Theo Zidane, 46’); Carracedo (Percan, 46’), Jacobo González, Adilson (Mikel Goti, 59’); y Adrián Fuentes (Sergi Guardiola, 59’).

GOLES: 1-0 (30’): Atienza. 2-0 (45+1’): Florian Miguel. 3-0 (48’): Íñigo Córdoba. 4-0 (54’): Curro Sánchez, de penalti.

ÁRBITRO: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Tarjeta amarilla a los locales Florian Miguel y Appin; y a los visitantes Jacobo González, Sergi Guardiola, Theo Zidane y Mikel Goti.

CAMPO: Estadio Municipal El Plantío, con la presencia de 8.925 espectadores.