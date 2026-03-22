Así ha sido (en imágenes) la fiesta de goles del Burgos CF en El Plantío

Imagen del partido ente el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF sigue firme en la búsqueda de su objetivo de meterse en el play off de ascenso a Primera División. Y lo hizo con una exhibición goleadora ante el Córdoba en El Plantío.