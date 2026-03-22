Así ha sido (en imágenes) la fiesta de goles del Burgos CF en El Plantío

El Burgos CF sigue firme en la búsqueda de su objetivo de meterse en el play off de ascenso a Primera División. Y lo hizo con una exhibición goleadora ante el Córdoba en El Plantío.
Festival goleador del Burgos CF
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