El Correo de Burgos

Así ha sido (en imágenes) la fiesta de goles del Burgos CF en El Plantío

El equipo burgalés sigue con buena racha para apuntalar su presencia en el play off

Imagen del partido ente el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido ente el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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El Burgos CF sigue firme en la búsqueda de su objetivo de meterse en el play off de ascenso a Primera División. Y lo hizo con una exhibición goleadora ante el Córdoba en El Plantío. 

Imagen de Alejandro Grandinetti y Marcelo Figoli.

Imagen de Alejandro Grandinetti y Marcelo Figoli.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Los dos técnicos se saludan antes del comienzo del partido.

Los dos técnicos se saludan antes del comienzo del partido.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen de Luis Miguel Ramis.

Imagen de Luis Miguel Ramis.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

Festival goleador del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.©Tomas Alonso

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Córdoba.

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