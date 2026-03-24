Burgos y Valladolid, ciudades hermanas frente al odio irracional dentro y fuera de los estadios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una cosa es la sana rivalidad y otra el odio encarnizado sin razón de ser. Lo primero, bienvenido sea. Especialmente el próximo 28 de marzo en el estadio José Zorrilla con motivo del partido entre el Real Valladolid y el Burgos Club de Fútbol, declarado de alto riesgo por culpa de la tensión acumulada entre una pequeña e irrespetuosa parte de sus aficiones que se ha visto acrecentada en los últimos años.

Ante esta situación, el empresario José Antonio Santiso, de Bodegas Santiso González, ha puesto en marcha junto a Cadielsa, Campoveja y Olibher la campaña #nosUNE, que tiene como objetivo convertir este derbi en un gesto simbólico que transforme un momento de rivalidad en un espacio compartido de respeto y reconciliación entre dos ciudades.

Tal y como explica Santiso, la iniciativa surge “el día del partido de ida, cuando fui a Burgos con mi hijo y, cuando estaba decidiendo qué camiseta del Real Valladolid ponerse le tuve que decir que mejor no se pusiera ninguna”. “A los cinco minutos de estar allí me dijo que entendía por qué se lo había dicho”, continúa. “¿Por qué un niño no puede ir tranquilamente con la camiseta de su equipo a Burgos o a Valladolid y sí a otra ciudad?”.

50 empresas y personalidades

Ante esta llamada a la unión de ambas aficiones, más de medio centenar empresas y personalidades de Valladolid y de Burgos relacionadas con la política, la cultura, el deporte, la enología, la gastronomía y la industria han querido sumarse a la iniciativa, participando en un vídeo que desde hoy se está compartiendo en redes sociales.

En concreto, forman parte de la campaña los presidentes de ambos clubes, Gabriel Solares y Alejandro Grandinetti; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; los responsables del Business Club 1928 del Real Valladolid y del Club de empresas del Burgos CF, Miguel Díaz y Alberto Manso; los integrantes de los grupos musicales La M.O.D.A. y Siloé; los escritores César Pérez Gellida y Leandro Pérez; un jugador veterano de cada club; el socio número 1 del Real Valladolid y el socio número 8 del Burgos CF; Pepe Zorrillo y Morciyeti; el presidente del VRAC, Jorge Calleja y el presidente del Aparejadores Burgos, Manuel Vadillo; Daniel Navarro, de Bodegas Nabal; Carlos Martín, de Cadielsa; Diego Hernández, de Olibher; un cortador de jamón de Los Finos Burgos; Jesús Sanz, de Quesos Campoveja; representantes de IGP Quesos de Burgos y de Pistacyl; Rafael González, de IGP Morcilla de Burgos; Noemí Rodriguez, del restaurante vallisoletano Trigo; Laura Rodríguez, de Tiempos Líquidos; representantes de las marcas de garantía Alimentos de Valladolid y Burgos Alimenta; Iván Álvarez, de Xperiencia Virtual; Florencio Carrera, director de La 8 Valladolid; Gerardo de Mateo, de La 8 Burgos; dos niños aficionados del Real Valladolid y del Burgos CF; Miguel y Andrés Hernando, directivos de Empresa Familiar de Castilla y León; Víctor Martín, chef del restaurante Trigo, y Ricardo Temiño, de La Fábrica de Burgos. También, cómo no, el propio Santiso.

Las actividades que compondrán la campaña #nosUNE se desarrollarán durante toda la semana previa al partido, desde el 23 de marzo hasta el sábado 28, y se centrarán en algunos de los diferentes aspectos que, según destacan los organizadores, unen a ambas ciudades. De esta forma, el vino, la gastronomía, la música, el arte y el deporte serán algunas de las claves puestas en valor.

En el estadio José Zorrilla y en la wine room burgalesa Tiempos Líquidos, el jueves 26 y viernes 27 se llevará a cabo, a las 18 horas, una cata a ciegas de vinos de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero de Burgos y de Valladolid en la que los participantes podrán ganar premios y que estará dirigida por Diego González y Laura Rodríguez (Tiempos Líquidos) y Noemí Martínez (Restaurante Trigo).

La actividad principal se llevará a cabo el propio día del partido, con la instalación una Zona de Hermanamiento construida con contenedores personalizados por Riba Spaces, creando una zona temporal de hospitality. Aparte, la gastronomía local se representará con una comida en formato coctel, degustando productos de ambas ciudades.

Las redes sociales, foco habitual de discusiones, cobrarán un gran protagonismo en esta campaña, siendo el canal a través del cual se compartirán diferentes vídeos relacionados con esos ítems de unión. Cabe destacar, además, que la campaña #nosUne contará con la colaboración de Burgos Alimenta, Alimentos de Valladolid, Xperiencia virtual, Grupo Pistacyl, Bodegas Nabal, Dulces Galicia, IGP Morcilla de Burgos, Mélida Wines y ARGI Comunicación. En paralelo, los ayuntamientos de Burgos y Valladolid impulsan también esta iniciativa.