Cantero: "Estamos ante una de las oportunidades que aparecen muy poco"

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El portero del Burgos CF Ander Cantero lo tiene claro: "Estamos ante una de las oportunidades que aparecen muy poco" en la trayectoria de un futbolista, tener, en este caso, la posibilidad de disputar un play off de ascenso. Por ello, el guardameta blaquinegro sostiene que "la situación actual es el reflejo de lo que se viene haciendo todo el año". Afirma que "cuando tienes una línea, un estilo y una manera de afrontar los partidos, ves que lo que trabajas durante la semana se ve reflejado en el campo".

El equipo sigue evolucionando, en opinión de Cantero, por lo que por delante "en los dos duros meses que nos quedan de competición, no queda otra que seguir apretando con la máxima ilusión”.

Sobre su buen momento, con actuaciones que han servido para apuntalar al equipo en momentos clave, afirma que "también estoy muy contento, sobre todo porque al final ha habido partidos en los que he podido ayudar directamente mucho más al equipo, se han conseguido puntos y eso siempre te refuerza”.

La posición de portero es especial, más expuesta que otras. "Es más fácil ver los errores, estás mucho más expuesto, pero llevo muchos años compitiendo en Segunda División y sé que lo más importante siempre es mantener la humildad, el trabajo en el día a día", asegura.

Una labor que le ha llevado a poder optar al trofeo Zamora. "Seguiré trabajando con humildad, porque nos llegan los partidos más difíciles de la temporada y todos tenemos que dar un paso hacia delante”, afirma.

Sobre la categoría, recuerda que ya vaticinó al principio de temporada que "iba a ser un año duro", porque si la Liga Hypermotion fue "la más potente de la historia, yo creo que este año es más potente aún".

Recuerda unas palabras recientes del entrenador, Luis Miguel Ramis, sobre que "no queremos que sea una temporada más" porque "nos hemos juntado unos cuantos personajes que tenemos muy claro que estamos ante una oportunidad única para poder progresar en nuestras carreras".

Promete que "vamos a pelear, con humildad y ambición, por estar entre los seis primeros al final de temporada", ya que "estamos ante una de las oportunidades que aparecen muy poco durante nuestras carreras deportivas y el vestuario es consciente”.

Cantero advierte sobre el potencial del próximo rival, el Valladolid, al que visita este sábado, a partir de las 16.15 horas. Afirma que cuenta "con una de las plantillas de más talento de la categoría. Tienen jugadores muy determinantes". Y aunque "quizá la dinámica que tienen no les está permitiendo tener una regularidad de resultados, pero en todos los partidos, crean ocasiones de peligro”.