Ramis: "Va a hacer falta sumar muchos puntos para mantenerse arriba"

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El Burgos CF se mide al Albacete, a las 16.15 horas, en el estadio Carlos Belmonte con el objetivo de seguir situado en los puestos de privilegio, un objetivo para que el que, según el técnico del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, "va a hacer falta sumar muchos puntos para mantenerse ahí arriba, pero estamos convencidos de que podemos conseguirlo”.

El entrenador del Burgos CF incide en que se debe ir partido a partido. "Ahora tenemos que focalizar en el partido de Albacete. Quedan nueve partidos y cada oportunidad perdida es un paso atrás y no queremos darlo. Queda mucho trabajo por delante y cada partido es muy competido. Hay que ir muy al detalle, trabajar bien los partidos y estar fuertes emocionalmente”.

El equipo llega a un estadio que Ramis conoce bien. "Conozco muy bien el Belmonte. La gente aprieta, tiene un gran entrenador y muy buena plantilla".

Avisa que "ellos todavía no han cumplido el objetivo principal, así que me imagino que a estas alturas buscan sumar esos puntos que les certifiquen definitivamente la salvación".

Y recuerda que, "a veces el juego de los equipos no viene acompañado de buenos resultados y ahora lo más importante es sumar esos puntos para que ellos aseguren la categoría y para que nosotros podamos seguir en esas posiciones. Por lo tanto, los puntos son un tesoro”.

Sobre el rival, Ramis destaca que "tiene diferentes estructuras. Eso hace que tengamos que estar muy atentos a posibles modificaciones porque, en cuanto ocupación e intención de ir hacia delante, no es lo mismo tener que afrontar una defensa de cinco o una defensa de cuatro".

Del mismo modo, "es verdad que hay detalles que tenemos que reconocer y que veremos antes del partido con la alineación y con el comportamiento de rival, pero llevamos ocho meses trabajando en diferentes estructuras contra rivales que se han comportado con esa variedad en la ocupación o en el posicionamiento y no nos va a sorprender”.

Un choque ante un equipo que es "presionante, que le gusta correr, peligroso en transición, que ocupa bien y que tiene jugadores intermedios que son capaces de darle calidad a esa transición", que además, "es un equipo con desequilibrio a nivel individual. Además, son muy fuertes en casa, aprietan mucho y te exigen muchísimo”.

Sobre el rendimiento del equipo ante el Ceuta, Ramis destacó que “En cuanto al partido contra el Ceuta, ya sabíamos que los menos habituales iban a dar un buen rendimiento y el equipo sigue dando continuidad a cada partido, porque como he dicho siempre, todos conocen el trabajo diario. Eso hace que los jugadores que acumulan menos minutos, cuando tienen la oportunidad, la aprovechen y lo hicieron así. El equipo fue estable, fue reconocible otra vez".

Más en un momento de la temporada en el que el rendimiento físico será fundamental. "Es muy importante dar respuesta física a los partidos, que son muy exigentes. Y creo que llegamos bien, con jugadores que acumularon el otro día menos minutos. Algunos de los que acumularon más seguramente también sean de la partida o los necesitemos durante el partido”, asegura.