El Burgos CF suma tres puntos de oro en un partido desbocado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos consiguió tres puntos de oro en el Carlos Belmonte. Tres puntos que le acercan un poco más al play off tras un encuentro extraño en el que los de Ramis se adelantaron en el marcador hasta en tres ocasiones, la última en la única ocasión de la segunda mitad. Con una gran primera media hora de partido, el Burgos dio pie a un partido loco con un autogol y un error defensivo, y le tocó sufrir hasta el final ante un Albacete completamente volcado al ataque.

Comenzó el encuentro con un ritmo endiablado y aunque el primer aviso era del Burgos, en una internada de Fer Niño en el minuto dos, la replica del Albacete no se hizo esperar y a la contra era Jefté el que a punto estaba de marcar tras un error defensivo de los de Ramis. Salvaba el tanto local Galdames, pero el peligro seguía en el área visitante y Jefté volvía a poner en jaque a una defensa burgalesa demasiado despistada.

El partido era de ida y vuelta, pero parecía que el Burgos había conseguido centrarse en defensa y tenía ahora algo más de balón que su rival y así, al final una asistencia de Curro Sánchez la acababa aprovechando Appin dentro del área para adelantar a los suyos en el marcador cuando apenas se había cumplido el minuto 13 de juego en una jugada de gran definición del de Martinica.

El gol no cambió la dinámica del partido. Los visitantes continuaban volcados, imprimiendo mucho ritmo al partido y moviendo bien el balón ante un Albacete que no conseguía pasar del medio campo con el balón controlado ni conectar balones largos al área. Y mientras, Fer Niño erraba el remate en otra gran jugada de los visitantes en el minuto 22, pero acabó estrellando el balón en el palo. Estaba rompiendo la defensa de tres centrales de los locales una y otra vez el jugador de los burgaleses, que volvía a fallar en el minuto 29. Y acto seguido, lo que llegaba era el gol del Albacete que sin hacer nada conseguía sacar petróleo de un balón largo en el que Oier Luengo cometía un fallo clamoroso y acababa introduciendo el balón en propia puerta, colocando el 1-1 en el luminoso en el minuto 31.

El gol sacó al Burgos del partido. Perdían el control los de Ramis y el Albacete trataba de aprovechar el momento, jugando con más confianza ante un Burgos sin fluidez y que no conseguía dar tres pases consecutivos, aunque le costaba a los locales encontrar espacios en la defensa de los visitantes. Y poco a poco parecía que conseguía el Burgos rehacerse y a punto estuvo Appin de hacer el segundo tras otro buen balón de Curro Sánchez, aunque al final era Fer Niño, justo cuando se cumplía el minuto 45, el que firmaba un golazo ante la inoperancia de la defensa local.

La segunda mitad comenzaba con el Albacete intentando hacerse dueño del balón ante un Burgos que no dejaba hacer al rival, aguantando la posesión con tranquilidad, sin caer en la precipitación en los pases y haciéndose fuerte en el centro del campo ante un rival que no conseguía llegar pero que poco a poco ganaba metros y empezaba a generar sensación de peligro.

Se iba con todo a por el partido el equipo local con un triple cambio y apenas tardaba un minuto en dar fruto la valentía de los manchegos, que en el minuto 63 veían como Álex Rubio firmaba el gol del empate en un error defensivo de Appin, que se dormía reclamando un fuera de juego inexistente y permitía el remate del jugador local.

La respuesta de Ramis fue rápida, sentando al propio Appin y a Galdames para dar entrada a Íñigo Córdoba y Morante. Pero seguía atacando el Albacete ante un Burgos que a punto está de encajar el tercero en otro error defensivo. Pero cuando peor estaba el Burgos, en el minuto 70, aparecía de nuevo Curro Sánchez para poner un centro medido a Lizancos que llegaba desde la derecha y a quemarropa fusilaba al portero local.

Se adelantaba el Burgos por tercera vez ante un Albacete que nos e rendía y presionaba con todo en busca del tercero, encerrando por completo a los visitantes en su área. Trataba de aguantar el equipo de Ramis, que optaba por jugar con tres centrales y daba entrada a Saúl del Cerro y Mollejo en el lugar de Curro y Fer Niño. Y mientras, los locales metían más pólvora con Obeng y Lorenzo, aunque era Lazo el que tenía el gol en el minuto 83, pero acababa enviando fuera.

Aguantaba bien el Burgos, que ya en el minuto 89 daba entrada también a Buñuel para acabar el partido con 6 defensas que le permitieron acabar sumando los tres puntos.

ALBACETE BALOMPIÉ - BURGOS CF, 2-3

Albacete Balompié: Lizoain, Fran Gámez (Lorenzo, 79´), Vallejo (Lazo, 61´), Javi Moreno, Neva, Jogo, Fernández (Meléndez, 61´), Pacheco, San Bartolomé (Obeng, 79´), Álex Rubio, Jefté (Puertas, 61´).

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Luengo, Grego Sierra, Florián, Galdames (Íñigo Córdoba, 64´), Atienza, David G. (Buñuel, 89´), Appin (Iván Morante, 64´), Curro (Mollejo, 79´), Fer Niño (Saúl Del Cerro, 79´).

GOLES: 0-1 (13´) Appin. 1-1 (31´) Oier Luengo (p.p.). 1-2 (45´) Fer Niño. 2-2 (63´) Álex Rubio. 2-3 (70´) Lizancos.

ÁRBITRO: Bestard Severa (Colegio balear). Tarjetas amarillas a Vallejo, Martín Fernández, Pepe Sánchez (en el banquillo), Álex Rubio; Atienza, Iñigo Córdoba.

CAMPO: Carlos Belmonte. 9562 espectadores.