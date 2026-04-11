Un golazo de Fer Niño da los tres puntos al Burgos en el descuento

La plantilla celebra sobre el césped que el Sporting tampoco puede frenar la magia de El Plantío.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agónico triunfo en el último suspiro del Burgos Club de Fútbol ante el Sporting de Gijón (1-0) gracias a un golazo de Fer Niño en una acción individual donde se deshizo de un rival y con dos recortes definió para dar los tres puntos a los burgaleses en el minuto noventa y uno de partido. Tres puntos ‘in extremis’ en un partido donde la primera parte no tuvo ritmo ni ocasiones y un segundo tiempo que se animó pero donde la igualdad siguió marcando el compás del juego hasta que en el tiempo añadido apareció Fer Niño para romper las tablas del marcador de El Plantío y sumar el octavo partido consecutivo del Burgos sin conocer la derrota.

El Burgos Club de Fútbol llegaba a esta trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion con la intención de seguir refrendando la racha positiva de siete jornadas consecutivas sin perder (5 victorias y 2 empates) ante un Sporting de Gijón, noveno clasificado con 49 puntos, que llegaba con una línea ofensiva realmente letal como principal argumento para sacar un rédito positivo en su visita a El Plantío.

Todo ello en un fin de semana muy especial, la Jornada Retro a la que se sumaron ambos conjuntos. Los burgaleses lucieron una camiseta que evocaba a la temporada 2000/2001 con la que el conjunto dirigido por Carlos Terrazas logró el ascenso a Segunda División. De esta manera arrancó un partido que no tuvo un dominador claro durante los primeros compases de juego, ambos conjuntos tanteaban sus opciones sin intimidar la portería rival. El Sporting de Gijón controlaba mayormente la posesión del balón, pero el equipo local siempre se mostraba bien colocado, atento y con mucha solidaridad en defensa. Sin embargo, lo cierto es que apenas sucedió nada destacado y el primer tiempo estuvo marcado por un ritmo bastante bajo. Sin ir más lejos, la primera aproximación local al área rival llegó a los veinte minutos de juego gracias a dos tímidos centros de Íñigo Córdoba y Lizancos que apenas generó peligro real en la portería defendida por Yañez.

Sin ritmo ni ocasiones

Con el paso de los minutos, el conjunto de Luís Miguel Ramis comenzó a soltarse más, disfrutar de más posesión del esférico y llegar con más insistencia al área visitante. Siempre mediante centros que no encontraban rematador. No obstante, no parecía que el marcador fuese a modificarse ante ausencia de ocasiones reales de peligro y las continuas detenciones que sufría el juego debido a las reiteradas faltas de unos y otros.

En el tramo final del primer tiempo, los visitantes enlazaron tres saques de esquina con los que buscó intimidar a la defensa local, pero los primeros cuarenta y cinco minutos de juego terminaron con la igualdad, la falta de ocasiones, la ausencia de trabajo para los guardametas y el marcador sin goles.

Fer Niño animó el encuentro

Tras el paso por vestuarios, los veintidós protagonistas buscaron romper el empate en la reanudación y eso se notó. El ritmó subió y los ataques se animaron. A los cuatro minutos del segundo tiempo, llegó la ocasión más clara hasta el momento con un precioso remate de tijera de Fer Niño que Yañez evitó con una auténtica parada. No obstante, reaccionaba el Sporting enviando un disparo a la madera.

A falta de veinte minutos para el final, una afortunada jugada con algún rebote dejó a Curro delante de Yañez para definir, pero el local quisó ajustar demasiado su disparo y no pudo materializar la ocasión. Lo intentó también, ya en el minuto ochenta, Fer Niño con un disparo. Los visitantes también lo intentaron aprovechando un error local. Sin embargo, el resultado gafas se mantuvo hasta los últimos minutos del encuentro cuando el Sporting se comenzó a animar y merodear los alrededores del área local. Pero nada más lejos de la realidad, ya entrados en el tiempo de descuento, cuando todo parecía que iba a evocar al reparto de puntos, Fer Niño se inventó una acción individual, se deshizo con facilidad de Miguel Conde, se pasó el balón de una pierna a otra, recortó y con la pierna derecha definió con un disparo potente que el guardameta visitante tocó pero no pudo evitar que se introdujera en el interior de la portería.

Minuto noventa y uno, solo tres de descuento y a falta de dos minutos para la conclusión del partido, Fer Niño dejaba los tres puntos en El Plantío para, vistiendo la camiseta que evoca aquella temporada del ascenso a Segundo, seguir soñando ahora con un ascenso a Primera.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 35

BURGOS CF - REAL SPORTING, 1-0 Burgos CF: Ander Cantero; A. Lizancos, O. Luengo (S. González, 74’), Gregorio Sierra, Florian Jeremie; D. González (Mollejo, 74’), I. Morante, Atienza, I. Córdoba (Appin, 60’); Fernando Niño y Curro Sánchez (M. González, 85’).



Real Sporting: Yañez; G. Rosas, P. Vázquez, D. Sánchez, Brian Oliván; Corredera, Justin (Conde, 82’), Gaspar Campos (P. García, 82’); Dubasin (M. Rodríguez, 74’), Otero y Gelabert.



GOLES: 1-0 (91’): Fernando Niño.



ÁRBITRO: Muñiz Muñoz, Carlos (Colegio aragón). Tarjeta amarilla a Gregorio Sierra, O. Luengo y Fernando Niño; P. Vázquez.



CAMPO: Partido correspondiente en la trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el El Plantío