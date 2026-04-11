El UBU San Pablo manda de principio a fin ante el Málaga y firma su cuarta victoria consecutiva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos volvió a demostrar su gran momento de forma tras imponerse con claridad al Trops Málaga (34-25) en El Plantío, en un encuentro que dominó de principio a fin. Con este triunfo, el conjunto burgalés encadena su cuarta victoria consecutiva y se mantiene cuarto con 36 puntos, a solo cuatro del liderato, consolidando su candidatura en la zona alta de la División de Honor Plata.

El partido arrancó de manera inmejorable para los locales. Miguel Malo inauguró el marcador en los primeros segundos y dio paso a un inicio arrollador del UBU San Pablo, que firmó un parcial de 5-0 en apenas cinco minutos. La intensidad defensiva y la eficacia ofensiva marcaron la diferencia desde el primer momento ante un Trops Málaga que no encontraba soluciones.

El dominio burgalés se mantuvo durante toda la primera mitad. Con una circulación de balón fluida y un ataque muy repartido, el equipo fue ampliando la ventaja progresivamente. Jaime González y Asier Pedroarena aportaron goles importantes, mientras que Malo comenzaba a destacar como el jugador más determinante del choque. Al descanso, el marcador reflejaba un contundente 20-11.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El UBU San Pablo siguió imponiendo su ritmo y alcanzó una máxima diferencia de once goles (24-13) en los primeros compases de la segunda mitad. La solidez defensiva y la capacidad para castigar los errores del rival permitieron al conjunto local controlar el partido sin sobresaltos.

Aunque el Trops Málaga intentó reaccionar en algunos tramos, apoyándose en jugadores como Francisco García o Isaac García, nunca logró inquietar seriamente la ventaja burgalesa. Cada intento visitante era respondido por un equipo local muy sólido y concentrado en todas las fases del juego.

En el tramo final, el UBU San Pablo supo gestionar perfectamente la diferencia, dosificando esfuerzos sin perder la intensidad. La aportación de jugadores como Fabrizio Casanova, Adrián Sánchez o Pedro Rodrigues evidenció la profundidad de una plantilla que atraviesa su mejor momento de la temporada.

Miguel Malo fue el gran protagonista del encuentro con nueve goles, liderando el ataque de un equipo que volvió a mostrar un alto nivel colectivo. Su actuación, junto al trabajo defensivo del grupo, fue clave para asegurar una victoria cómoda. El 34-25 final confirmó la superioridad de un UBU San Pablo que no dio opción a su rival y que sigue creciendo en este tramo decisivo del curso. El Plantío volvió a ser un fortín y la afición disfrutó de una actuación muy completa de su equipo.

Con cuatro jornadas por disputarse, el conjunto burgalés mantiene intactas sus aspiraciones y sigue mirando hacia arriba. La regularidad y el buen juego le permiten afrontar el final de temporada con ambición, en busca de seguir recortando distancias con los equipos de cabeza.

La semana que viene visita al balonmano Soria el sábado a las 18h. Un equipo que, pese a estar en la parte baja de la tabla, se hace fuerte en casa y tiene un juego la salvación, así que seguro será un partido intenso y complicado.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA - JORNADA 26

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - TROPS MÁLAGA, 34-25 UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro (4), Pablo Gomez (1), Tomas Moreira, Jaime Fernandez (2), Marcos García (2), Sergio Sarasola, Jaime Gonzalez (5), Fabrizio Casanova (3), Miguel Malo (9), Pedro Rodrigues (2), Gerard Forns, Dani Santamaria, Brian Estebanez (1), Adrian Sanchez (3), Asier Pedroarena (2), Gonzalo Andino.



Trops Málaga: Jesus Arca (2), Ignacio Moya (3), Jorge Villamarín, Pol Amores, Adrian Portela, Javi Camas (1), Francisco García (6), Victor Barderas (1), Angelo de Queiroz (2), Isaac García (4), Jesus Melgar (1), Sebas Restrepo, Pablo Quintero (1), David Agudo (1), Alfonso Alcover (3).



PARCIALES: 5-0 (5’); 8-2 (10’); 12-5 (15’); 15-7 (20’); 17-9 (25’); 20-11 (descanso); 24-13 (35’); 24-17 (40’); 26-19 (45’); 28-21 (50’); 30-24 (55’); 34-25 (final).



ÁRBITROS: Jorge Lopez, Jose Luis Hernandez.

EXCLUSIONES: a los locales Morais, Marcos Garcia, Fabrizio y Pedroarena; al visitante Portela.



PABELLÓN: El Plantío