El Burgos empuja hasta el final pero no pasa del empate ante el Deportivo

Fer Niño también dispuso de una buena ocasión de haber marcado y amarrar la victoria en casa.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Empate justo en un encuentro muy disputado, igualado y emocionante en El Plantío entre dos equipos que presionaron bien, aunque el Burgos CF buscó más la victoria que su rival, sobre todo en la segunda mitad, en la que el Deportivo de la Coruña se dedicó básicamente a defender, consiguiendo salvar un punto bueno para ambos.

Pese a la declaración de intenciones del RC Deportivo Coruña, con un once marcadamente ofensivo, era el Burgos el que conseguía hacerse con el balón en los primeros compases del encuentro, buscando la portería rival sin pensárselo dos veces y protagonizando los primeros centros al área. Se igualaba pronto la contienda, con los dos equipos presionando la salida de balón del rival y buscando la portería contraria. Tuvo una ocasión clara el Burgos en el minuto 6, en un balón a Curro Sánchez en el área, que no supo resolver el delantero local.

Y a partir de ahí empezó a sufrir el equipo de Ramis, que sufría cada vez más la presión del rival y evidenciaba problemas para salir con el balón controlado, con pases imprecisos y pocas ideas ante un RC Deportivo Coruña que a unto estaba de sorprender al rival en el minuto 10, tras una perdida de balón de los blanquinegros que acabó despejando Cantero.

No se sacudía el Burgos la presión. Jugaba muy lejos de la portería contraria el equipo de casa ante un depo que tenía el control del juego y tocaba y tocaba con mucha tranquilidad. Una superioridad que se hizo patente en el minuto 15, en un balón atrás que no defiende bien el Burgos y aprovecha Nsongo Bil para poner el 0-1 en el marcador.

Pudo empatar el Burgos poco después, en el 20, en un centro de Curro que remataba David González, obligando a intervenir al meta visitante, que rechazaba el balón. Un rechace al que no llegó por poco Curro Sánchez.

Se crecían los de Ramis, que a partir de ahí empezaban a protagonizar numerosas llegadas a las inmediaciones del área visitante, con buenas jugadas, recuperando balones en el centro del campo y llevando toda la iniciativa del partido para acercarse a la portería gallega, aunque le faltaba acierto en el último pase a los de locales, que tuvieron dos buenas ocasiones más en jugadas de Fer Niño en torno a la media hora de juego. A partir de ahí, sin embargo, el encuentro se volvió loco.

El portero del Depor, con la camiseta manchada de sangre, fue avisado para que se la cambiase y los visitantes optaron por perder tiempo, lo que encendió a los burgaleses en unas protestas que acabaron con la expulsión de Mario González, que estaba en el banquillo. A partir de ahí el choque se enrareció, con continuas perdidas y acciones polémicas hasta que en el 41 el colegiado señalaba penalti a favor del Burgos después de consultar el VAR. La pena máxima la ejecutaba Curro Sánchez, colocando el 1-1 en el marcador.

Salió bien el Burgos de vestuarios, presionando bien la salida de balón del Deportivo de la Coruña, pero la primera ocasión clara era para los gallegos, que en el 50 a punto estaban de anotar el segundo en una jugada individual de Luismi Cruz, que tras irse de hasta cinco defensores locales, no encontraba rematador. Replicaba el Burgos con una internada de Íñigo Córdoba que tampoco acababa con éxito.

Apretaban los de Ramis, mucho más verticales y con más hambre que su rival en este inicio de la segunda mitad pero sin que Florian Miguel ni Fer Niño consiguiesen rematar el balón en dos buenas jugadas de ataque de los locales. Pero duró poco la alegría y tras diez buenos minutos el Burgos empezaba a sufrir de nuevo y a replegar líneas, obligado por su rival. Lo veía Ramis con claridad y en el minuto 64 movía el banquillo, dando entrada a Appin y Galdames para tratar de sacar provecho de los problemas entre líneas de su rival y hacerse fuerte en el centro del campo.

Replicaba el equipo gallego dando entrada a Villares para tratar de reforzar también esa parcela en unos minutos en los que locales y visitantes parecían estar más preocupados por no perder el partido que por intentar ganarlo, sin ocasiones de gol. Rompía esa dinámica Fer Niño en el 78, en un gran centro de Galdames que remataba el goleador local pero que paraba el meta visitante en una gran intervención evitando el segundo de los burgaleses.

Apretaba el equipo local en esos diez últimos minutos de partido, aunque tratando de asumir pocos riesgos. La tuvo el Burgos en un saque de esquina a dos minutos para el final, no fue la última y Mollejo lo tuvo de nuevo ya en el descuento en un remate de cabeza que se le estrellaba en el larguero y ya en la última jugada era el Depor el que a punto estaba de marcar en una volea lejanísima de Escudero que salvaba Grego Sierra in extremis.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 37

BURGOS CF - RC DEPORTIVO CORUÑA, 1-1 Burgos CF: Cantero, Buñuel, Sergio G., Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante (Appin, 64'), David G. (Mollejo, 73'), Iñigo Córodoba (Galdames, 64'), Fer Niño, Curro (Marcelo E., 90').



RC Deportivo Coruña: Álvaro Ferllo, Ximo (Loureiro, 77´), Noubi, Dani Barcia, Quagliata (Escudero, 60´), A. Alti, Riki (José Ángel, 77´), Mario Soriano, Luismi Cruz (D. Villares, 73´), Yeremay, Nsongo Bil (Zakaria, 73´).



GOLES: 0-1 (15´) Nsongo Bil. 1-1 (42´) Curro Sánchez (pti.).



ÁRBITRO: Andrés Fuentes Molina (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas a Atienza, Morante, Curro; Quagliata, Nsongo Bil, Barcia.

Roja a Mario González (en el banquillo (30´).



CAMPO: El Plantío. Lleno absoluto.