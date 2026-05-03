El Burgos CF se deja dos puntos en sus aspiraciones al play off

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El Burgos CF descubrió ayer que el camino hacia la gloria de los playoffs no solo está empedrado de buenas intenciones, sino de una contundencia que ayer brilló por su ausencia. El empate sin goles (0-0) ante la Real Sociedad B no es un desastre, pero sí un frenazo anímico para un equipo que llegó a Donostia con la vitola de favorito y se marchó con la sensación de haber dejado escapar un tren que no suele pasar dos veces. Otro empate, el segundo consecutivo, que a estas alturas, no es un buen resultado, porque sumar de uno no alcanza. La diferencia entre el empate y el triunfo, es que ahora mismo el Burgos estaría en el grupo de promoción de ascenso.

En una tarde donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, el bloque de Ramis demostró solidez, pero careció del instinto asesino necesario para derribar a un filial que se jugaba la vida. Solo habría necesitado un gol, una vez que su solvencia defensiva estaba más que probada. Un solo gol que no fue capaz de conseguir ante un filial tan joven y animoso como falto de cuajo.

Desde el pitido inicial del sevillano Orellana Cid, el guion fue el esperado: un Burgos mandón, buscando la veteranía de sus piezas clave, frente a un Sanse eléctrico pero atenazado por ocho jornadas sin conocer la victoria. Las bajas de Lizancos por lesión y Mario Cantero por sanción obligaron a Ramis a reajustar piezas, perdiendo algo de profundidad por banda derecha. Aun así, los blanquinegros dominaron el primer acto, moviendo el balón de lado a lado, intentando desgastar a una Real B que, con el regreso de Beitia, parecía haber recuperado el orden defensivo que perdió en las últimas fechas.

Pero si Fraga fue determinante para el Sanse, Cantero no lo fue menos y posiblemente fue bastante responsable del punto. Ander Cantero, se convirtió en una de las figuras principales al detener intentos clave de Mikel Rodríguez y un remate de cabeza de Gorka Carrera tras un centro de Jon Balda. Fue en esos momentos críticos del primer acto cuando Cantero demostró por qué es uno de los porteros más determinantes de la categoría, sacando manos de puro reflejo que mantuvieron el plan de Ramis intacto mientras el asfixiante ritmo local amenazaba con romper el marcador.

El cronómetro marcaba el minuto 30 cuando el Burgos rompió su timidez ofensiva. Fue Íñigo Córdoba quie se atrevió con un golpeo de diestra que cogió altura y obligó al meta txuri-urdin, Aitor Fraga, a seguir la trayectoria del cuero con la mirada antes de certificar que el peligro se marchaba por encima del travesaño.

La segunda mitad subió de revoluciones. El Burgos, espoleado por la necesidad de sumar de tres ante el empuje de sus rivales directos en la tabla, metió una marcha más. Kévin Appin se convirtió en el dueño absoluto de la parcela ancha. El centrocampista fue un faro, pero también un saco de boxeo; la joven medular txuri-urdin, con Tomás Carbonell a la cabeza, solo pudo frenarle a base de faltas constantes.

En el minuto 79, Carbonell vio la amarilla tras una entrada a destiempo sobre el francés, una amonestación que era el preludio de los mejores minutos burgaleses. El asedio final fue un ejercicio de épica y frustración. En el minuto 80, llegó la ocasión que pudo cambiar la temporada. Pablo Galdames puso un centro preciso al corazón del área pequeña; allí apareció Appin, que conectó un testarazo seco, abajo, buscando la cepa del poste. Cuando el Burgos ya celebraba el tanto, Aitor Fraga se estiró en una intervención de otro nivel para enviar el balón a córner.

El saque de esquina posterior volvió a ser una pesadilla para los locales: Grego Sierra se elevó sobre toda la defensa y su remate de cabeza lamió la escuadra derecha de la portería realista. El Burgos estaba volcado, pero la portería parecía muy pequeña. Los últimos diez minutos fueron un caos de nervios y lances accidentados. El Sanse, consciente de que el punto era un tesoro para su permanencia, empezó a jugar con el reloj. La tensión se tradujo en cartulinas: Galdames vio la amarilla en el 84’ por una acción defensiva al límite, y apenas tres minutos después, el ex-primera Gorka Gorosabel era amonestado tras derribar nuevamente a un Appin que terminó el partido cojeando.

Entre tanto, el técnico local, Jon Ansotegi, refrescó su ataque con la entrada de Arkaitz Mariezkurrena y Daniel Díaz, buscando una contra letal que a punto estuvo de llegar en el 87’ tras un desajuste en el repliegue burgalés.El dramatismo alcanzó su punto álgido en el minuto 90. El guardameta Aitor Fraga, héroe de la tarde, cayó lesionado tras una mala caída, obligando a detener el juego durante casi cuatro minutos. El parón enfrió el ímpetu de un Burgos que, en los tres minutos de añadido, lo intentó con más corazón que cabeza.

La última del partido fue para los locales; Alex Marchal recortó en el área y su disparo fue bloqueado por una defensa blanquinegra que terminó pidiendo la hora ante el empuje final de los ´´potrillos´´.El pitido final dejó un poso de amargura. El punto mantiene al Burgos en la pelea, pero le obliga a una infalibilidad casi absoluta en las cuatro jornadas restantes. Los de Ramis demostraron que tienen el nivel para estar arriba, pero ayer en Anoeta faltó esa pizca de suerte para convertir el dominio en puntos reales. El sueño del ascenso sigue vivo, pero el margen de error se quedó en Donostia.

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B - BURGOS CF, 0-0

Real Sociedad de Fútbol B: Aitor Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda (Agote, 90´); Astiazarán (Dani Díaz, 83´), Carbonell, Mikel Rodríguez, Aguirre (Gorosabel, 69´), Ochieng (Marchal, 89´); Gorka Carrera (Mariezkurrena, 83´).

Burgos CF: Ander Cantero; Buñuel, Sergio González, Grego Sierra, Miguel; David González (Mollejo, 46´), Morante (Galdames, 72´), Atienza, Córdoba; Fer Niño y Curro Sánchez (Appin, 73´).

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ÁRBITRO: Orellana Cid (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Aguirre, Mikel Rodríguez, Gorosabel, Carbonell; Iñigo Córdoba, Galdames.

CAMPO: Anoeta.