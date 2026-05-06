Curro, ante el choque contra el Almería: "Este partido es una final definitiva"
El centrocampista del Burgos CF apela al apoyo de El Plantío porque "el empuje de nuestra afición es un punto extra"
El Burgos CF tiene un partido fundamental este sábado ante el Almería, a las 16.15 horas, en El Plantío, si quiere seguir aspirando a entrar en el play off. Después de dos empates consecutivos, los de Ramis necesitan una victoria para no descolgarse. Curro Sánchez lo tiene claro: "Este partido es una final definitiva. Si ganamos, refrendaríamos esta temporada tan buena que estamos haciendo y creo que nos lo merecemos. Vamos a salir a ganar y no concebimos otro resultado”, indicó.
Asegura que el equipo "está convencido de ganar el sábado. Lo está después de empatar, pero lo estaría igual si hubiésemos perdido o ganado".
Incide en que "a principio de temporada todos hubiésemos firmado estar en la posición que estamos. Tenemos que ser optimistas”. El empatar dos partidos seguidos y que se hable de un bache indica, según el jugador del Burgos CF, que el club ha crecido, ya que "hace dos años, dos empates consecutivos no significarían nada. Ahora, esos dos empates hacen que la gente levante las orejas".
Un hecho positivo en su opinión por significa que "ese nivel de exigencia demuestra que este club ha crecido y sigue creciendo y a nosotros nos gusta y nos viene bien. Hemos hecho una temporada buena e incluso empatando dos partidos, seguimos en la pomada".
A falta de cuatro partidos para el final, el bloque mantiene la hoja de ruta. "El equipo tiene claro desde el primer día lo que tiene que hacer. No vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas por quedar cuatro partidos. Creemos en nuestro método y hemos demostrado que es efectivo, porque hemos sacado muchos puntos jugando así”, aseguró.
En su caso, el partido contra el Almería es especial, "porque conozco mucha gente del club. Sé lo que significa la exigencia que tienen allí y sé que piensan que venir aquí es una salida complicada y que van a tener que hacer un partido perfecto".
Sobre el rival, señala que “el Almería tiene gente muy buena arriba, con mucho gol. Nosotros somos muy buenos defendiendo y se nos dan bien los partidos contra equipos de este tipo. Tenemos que dar el máximo y estar muy concentrados para hacer un buen partido, que va a ser muy exigente para ambos equipos. Veremos quién se lleva la victoria”.
En esta ocasión también jugar en casa debe ser un añadido, por lo que el centrocampista señala que “el empuje de nuestra afición es un punto extra. Quedan cuatro partidos y nuestro futuro y nuestra ilusión pasa por ganar este sábado. Confío en que nosotros vamos a estar bien y que la afición nos va a apoyar al máximo. Creo en ellos y sé que nos van a apoyar y a animar hasta el final. Notamos su apoyo una barbaridad, no me canso de decirlo, y les necesitamos para poder ganar este partido”.
Incide en que “pase lo que pase, seguiremos teniendo opciones de subir, pero prefiero que la gente vaya con esa idea de que es una auténtica final, porque el partido va a ser determinante. Luego ya se verá lo que pasa, porque en el fútbol todo da muchas vueltas”.