El Burgos CF se juega seguir soñando con el ascenso. Ramis: «Todo pasa por ganar»

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El Burgos CF recibe esta tarde (16:15h) al Almería en El Plantío con la necesidad de ganar para acercarse al play off, tal como dejó claro Luis Miguel Ramis al insistir en que «todo pasa por ganar mañana» y que una victoria acercaría mucho al equipo al objetivo. El técnico del conjunto blanquinegro está concienciado de que el partido de hoy será «otra final» porque a estas alturas «cada partido es cada vez más definitivo» y aún más para un Burgos que sigue metido en la pelea por disputar la fase de ascenso.

Aunque en otras temporadas se dieron casos de que no fuera necesario ganar todos los últimos encuentros para entrar en el play off de ascenso, en este final de la fase regular en Segunda la situación es distinta. Sólo vale ganar y el camino para los del Plantío empieza por sumar los tres puntos ante el Almería. «No hay más lecturas que esa», señaló el entrenador, que avisa de que, además del Burgos, en la zona alta todos los equipos han encontrado regularidad. Ganar al Almería, insistió, acercaría al equipo «un poco más a todo» y mantendría abierta la pelea por un play off muy disputado.

Por su parte, los jugadores, según explicó el míster, «lo tienen claro» y llevan «en vena desde hace mucho tiempo» la creencia en sus posibilidades de ascenso. De la misma manera, Ramis extendió ese ansia a El Plantío y más después de una semana en la que el club ha repetido el mensaje de «creer y empujar», una consigna que el técnico vincula con el respaldo de la grada que ha sostenido al Burgos durante toda la temporada y con el impulso de una afición que, cuando acompaña, «se nota mucho» en el estadio. El equipo, recordó, ha llegado a estas alturas «peleando y soñando» con estar el año que viene en Primera División.

Ramis espera un Almería con muchos jugadores en campo contrario y espacios a su espalda, un riesgo que suele compensar con una capacidad ofensiva muy alta y que, en su opinión, le permite tapar buena parte de sus «carencias defensivas». El Burgos tendrá que responder en las dos áreas, aprovechar los huecos que aparezcan y protegerse de un rival que puede castigar cualquier pérdida si el partido se abre demasiado, lo que obligará al equipo a mostrar «nuestra mejor faceta tanto ofensiva como defensiva».

La comparación con el duelo de la primera vuelta tampoco le sirve demasiado al técnico, porque el Burgos y el Almería llegan ahora a un momento de temporada muy distinto. Ramis entiende que todos se juegan mucho más y que los equipos de la parte alta han alcanzado una regularidad que estrecha el margen. El Burgos forma parte de ese grupo y por eso el encuentro adquiere un peso añadido, tanto por la clasificación como por el punto de madurez en el que se encuentra la competición.

El entrenador recordó que el Sanse puso sobre el terreno de juego un planteamiento táctico que el Burgos «no supo neutralizar», lo que terminó por dejar al equipo «incómodo». Para recibir al conjunto andaluz, en cambio, el técnico apela a sus pupilos a que desplieguen su personalidad en el campo para mantener «nuestro sello» y sacar partido de sus virtudes.

Esa exigencia llega en una semana en la que Ramis recupera a Lizancos, ya totalmente restablecido, y a Mario González, que vuelve después de cumplir sanción, mientras Fermín queda como duda por unas molestias. El técnico dio importancia a llegar con la plantilla lo más cerca posible del cien por cien porque el partido ante el Almería puede acercar al Burgos al objetivo que persigue.