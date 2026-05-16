El Burgos CF mantiene intacto el sueño del play off gracias a un gol de David González

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos sigue soñando con el play off tras imponerse por la mínima al Granada gracias a un gol de David González en el tiempo de descuento. Un gol que permite a los de Ramis mantenerse vivo en la pelea por la sexta plaza.

Tras unos primeros compases de tanteo, no tardó el Burgos en dar un paso adelante y empezar a buscar la meta contraria y protagonizaba la primera ocasión ya en el minuto 4 Florian Miguel, en la primera acción combinativa de los burgaleses, que no conseguían superar al último defensor local. Pero se mostraba ya mucho más intenso que su rival el equipo de Ramis. Buscaban profundidad los de Luis Miguel Ramis, que empezaba a llegar con peligro al área local y en el minuto 7 era Mollejo el que a punto estaba de inaugurar el marcador con robo de balón y un disparo potente que se iba fuera por poco.

Tenía el Granada ,muchos problemas para sacra el balón controlado ante la presión de un Burgos que estaba recuperando muchos balones en línea de tres cuartos y generando llegadas una tras otra, aunque no conseguían los blanquinegros sacar partido de ellas y Naasei, el central local, conseguía una y otra vez evitar que el rival rematase a gol. Sin embargo, una vez más, a punto estaba el equipo burgalés de pagar su primer error en un balón directo que no saben defender los de Ramis y que llegan a rematar hasta en tres ocasiones los locales sin que nadie acierte a despejar (minuto 17).

Ganaban metros los locales, que empezaban a pisar el área rival y a tener más balón, sacudiéndose la presión que había ejercido el Burgos en los primeros minutos. Aún así, lo intentaba de nuevo Fer Niño en el 24, pero una vez más Naasei le ganaba la partida al jugador blanquinegro y la replica local la ponía Alcaraz, que en el 26 enviaba fuera en un buen remate.

Le faltaba un punto más de ritmo al Burgos en un encuentro demasiado trabado, con muchas interrupciones y en el que ningún equipo conseguía mantener posesiones largas. Lo intentaba el Burgos, pero lo cierto es que seguía faltándole mordiente al equipo de Ramis y en los últimos minutos era el Granada el que más peligro creaba, con una ocasión clarísima de Pablo Sáenz en el 41 y otra en el descuento que salvaba Grego Sierra.

Tras el descanso parecía que el Burgos salía más enchufado y Fer Niño se plantaba en el área contraria cuando apenas se había puesto el balón en juego. Apretaban los de Ramis, que sin embargo seguían estando demasiado imprecisos a la hora de la verdad: En el minuto Florian Miguel no conseguía rematar un buen centro y en el 57 Lizancos no conseguía superar a Hormigo en otra buena llegada que no conseguían finalizar los blanquinegros.

Insistían los visitantes y en el minuto 61 Sergio González tenía una buena ocasión en un saque de falta directo, pero el balón acababa en córner y en la jugada siguiente Mollejo probaba suerte con un remate a bocajarro, pero el colegiado señalaba fuera de juego.

Los nervios eran evidentes en el terreno de juego, pero el Burgos no podía permitirse un tropiezo, menos aún cuando llegaban noticias poco favorables desde otros campos. Sin embargo, las imprecisiones arriba seguían condenando a los burgaleses y en el minuto 76 Mollejo fallaba la más clara, cuando tras un pase perfecto de Appin, y completamente solo, con toda la portería para él, acababa enviando demasiado alto.

Perdonaban los blanquinegros y a punto estaban de pagarlo muy caro en el 79, cuando Arnaiz estrellaba en el larguero la ocasión más clara de los locales en esta segunda mitad. Una ocasión que parecía dar alas al Granada, que encerraba ahora al Burgos en su área y en el 81 era Álex Sola el que estrellaba el balón en el lateral de la red. No quedó ahí la cosa. El Burgos no reaccionaba y en el 87 Arnaiz perdonaba de nuevo con otro balón al palo, aunque estaba invalidada la jugada por fuera de juego.

Pero cuando peor estaban los de Ramis, en el minuto 91, aparecía Mejía para recuperar un balón y superar a Astralaga, poniendo un balón de oro a David González que, a puerta vacía, no perdona y convertía el 0-1 que desataba la locura entre los aficionados burgaleses desplazados a Granada.

GRANADA CF - BURGOS CF, 0-1

Granada CF: Astralaga, Casadesús (Diallo, 73´), Hormigo, R. Alcaraz (Trigueros, 77´), Petit, Arnaiz, Sergio Ruiz (Sergio Rodelas, 62´), Pablo Sáenz (Álex Sola, 62´) Óscar Naasei (Diaby, 46´), Flores, Izan.

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Sergio G., Grego Sierra, Florian, Morante, Atienza (David González, 62´), Mollejo (Mateo Mejía, 77´), Íñigo Córdoba (Galdames, 62´), Curro (Appin, 62´), Fer Niño (Expósito, 92´).

GOLES: 0-1 (91´) David González.

ÁRBITRO: Palencia Caballero (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a Casadesús, Sergio Ruiz, Sola, Diaby, Alcaraz; Atienza, Curro.

CAMPO: Nuevo Los Cármenes.