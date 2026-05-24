Cantero y David González sostienen en León el sueño del play-off del Burgos

Cerca de 1.500 aficionados blanquinegros acompañaron al Burgos CF en el partido en León..Virginia Moran / DIARIO DE LEÓN

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF firmó una contundente victoria en el Reino de León, aunque el triunfo no le bastó para terminar la jornada en puestos de play-off de ascenso a LaLiga EA Sports. El conjunto burgalés continúa fuera de la zona privilegiada, pero mantiene intactas sus opciones tras quedarse empatado a puntos con el Castellón, que logró vencer al Huesca, y situarse además a solo un punto de UD Las Palmas y Málaga CF, que no pudieron pasar del empate en sus respectivos encuentros. La cara más amarga de la jornada fue para la Cultural y Deportiva Leonesa, que consumó de forma matemática su descenso a Primera Federación tras una derrota que acabó certificando su pérdida de categoría.

El encuentro comenzó con un guion inmejorable para los de Luis Miguel Ramis. Apenas habían transcurrido nueve minutos cuando Lizancos filtró un magnífico pase entre líneas hacia Fer Niño. El delantero visitante atacó el espacio con velocidad, se internó dentro del área y terminó siendo derribado por Barzic en una acción muy protestada por el público local. El colegiado no dudó en señalar el punto de penalti y además mostró cartulina amarilla al defensor culturalista. David González asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, batiendo a Edgar Badía para firmar el 0-1.

Ese tanto colocaba de manera provisional al Burgos en puestos de play-off en una jornada de máxima tensión por la zona alta y baja de la clasificación. Mientras tanto, el panorama se complicaba todavía más para una Cultural Leonesa que ya conocía noticias muy desfavorables desde otros campos. El Cádiz vencía al Leganés y el Mirandés también hacía los deberes frente al Granada, resultados que dejaban a los leoneses contra las cuerdas y sin margen de error. Con el marcador en contra y la obligación de reaccionar, el equipo local dio un paso adelante y comenzó a asumir mayores riesgos con balón.

Sin embargo, el Burgos se mostró muy cómodo defendiendo en bloque bajo, con las líneas muy juntas y una gran disciplina táctica. Los blanquinegros esperaban pacientes cualquier error de su rival para salir al contragolpe y hacer aún más daño. De hecho, el segundo gol estuvo cerca de llegar en el minuto 19 tras un grave error de Edgar Badía en la salida de balón. Morante estuvo a punto de aprovechar el regalo del guardameta local, aunque Radoja apareció providencialmente para corregir el fallo.

La Cultural monopolizaba la posesión, pero le costaba muchísimo encontrar espacios ante el entramado defensivo burgalés. El conjunto leonés movía el balón de lado a lado buscando abrir grietas en la defensa visitante, aunque apenas conseguía generar ocasiones claras. La primera llegada realmente peligrosa no apareció hasta el minuto 25. Luis Chacón recibió en la frontal y soltó un potente zurdazo que obligó a Cantero a firmar una intervención espectacular para mantener la ventaja visitante.

El paso de los minutos fue acentuando el dominio territorial del conjunto local. Empujados por la necesidad y por el ambiente del Reino de León, los de Rubén De la Barrera encerraron por momentos al Burgos cerca de su área. Aun así, el equipo de Ramis seguía transmitiendo una enorme sensación de seguridad defensiva y apenas concedía espacios interiores.

La ocasión más clara para empatar llegó en el minuto 42. Hinojo probó suerte con un potente disparo desde fuera del área que superó a Cantero, pero el balón terminó estrellándose en el palo. El Burgos, lejos de descomponerse tras ese susto, respondió inmediatamente. En el minuto 44, Morante estuvo cerca de ampliar la renta con un remate de cabeza que se marchó fuera por muy poco. Aquella acción fue el aviso de lo que terminaría llegando ya en el tiempo añadido.

Cuando parecía que el duelo se marcharía al descanso con una ventaja mínima para los visitantes, el conjunto burgalés golpeó de nuevo con enorme contundencia. Appin probó fortuna con un disparo que Edgar Badía no logró blocar y el rechace cayó a los pies de David González. El atacante visitante apareció en el lugar adecuado para empujar el balón al fondo de la red y firmar su doblete particular, estableciendo un durísimo 0-2 antes del intermedio.

Cantero sostiene al Burgos ante el empuje de la Cultural en la segunda parte

El equipo leonés salió con ambición, con la intención de marcar un gol tempranero tras la reanudación para meterse de nuevo en el choque. Lucas Ribeiro pudo acortar distancias en el arranque de la segunda mitad en una galopada de Lucas Ribeiro, que se quedó solo ante Cantero y su disparo lo desvió el portero visitante y el rechace lo envió Víctor Moreno al lateral de la red. Los burgaleses se replegaron atrás ante el asedio ofensivo del equipo culturalista, que pudo recortar diferencias en el minuto 55 por medio de Luis Chacón, quien lanzó un disparo al palo largo y que se perdió por línea de fondo por poco.

El equipo leonés pudo acortar distancias a los 61 minutos en otro remate de Lucas Ribeiro, que se encontró con un nuevo paradón de Cantero. El empuje local se fue diluyendo y el equipo burgalés supo llevar más el control del partido, sin dejar que su rival le generara más peligro, y logrando tres puntos muy importantes para seguir soñando con entrar en el play-off de ascenso en una apasionante última jornada de liga, en la que recibirá el domingo en el estadio municipal El Plantío al Andorra a partir de las 18.30 horas.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 41

CULTURAL D LEONESA - BURGOS CF, 0-2 Cultural D Leonesa: Edgar Badía; Matia Barzic, Quique Fornos, Hinojo; Bicho, Radoja (Thiago Ojeda, 70´), Lucas Ribeiro, Víctor Moreno (Iván Morante, 70´); Luis Chacón y Diego Collado (Rubén Sobrino, 70´).



Burgos CF: Cantero; Lizancos, Sergio González (Oier Luengo, 67´), Gregorio Sierra, Florian; Morante (Galdames, 67´), Atienza, David González (Víctor Mollejo, 82´), Íñigo Córdoba; Appin (Mejía, 82´) y Fer Niño (Expósito, 88´).



GOLES: 0-1 (9´) David González (p.). 0-2 (45´+3´) David González.



ÁRBITRO: José Antonio Villalobos Sánchez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los locales Barzic, Quique Fornos, Lucas Ribeiro, Thiago Ojeda y Yayo (en el banquillo), y a los visitantes Morante y Appin.



CAMPO: Reino de León. 10.304 espectadores.