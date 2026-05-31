Las imágenes de la victoria más triste del Burgos CF

Curro Sánchez, entre lágrimas, saluda a la afición tras el partido.© TOMÁS ALONSO

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El Burgos CF se quedó a las puertas de jugar un play off de ascenso a Primera División. Los de Ramis cumplieron y se llevaron el triunfo ante el Andorra. Solo había que esperar a que alguno de sus rivales fallara, pero Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón ganaron y arruinaron el sueño blanquinegro.