Las imágenes de la victoria más triste del Burgos CF

El Burgos CF se quedó a las puertas de jugar un play off de ascenso a Primera División. Los de Ramis cumplieron y se llevaron el triunfo ante el Andorra. Solo había que esperar a que alguno de sus rivales fallara, pero Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón ganaron y arruinaron el sueño blanquinegro.
Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra. © TOMÁS ALONSO
Amargo triunfo del Burgos CF
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