El Correo de Burgos

Las imágenes de la victoria más triste del Burgos CF

No pudo ser y pese a ganar el conjunto blanquinegro se queda fuera de la fase de ascenso

Curro Sánchez, entre lágrimas, saluda a la afición tras el partido.

Curro Sánchez, entre lágrimas, saluda a la afición tras el partido.© TOMÁS ALONSO

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El Burgos CF se quedó a las puertas de jugar un play off de ascenso a Primera División. Los de Ramis cumplieron y se llevaron el triunfo ante el Andorra. Solo había que esperar a que alguno de sus rivales fallara, pero Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón ganaron y arruinaron el sueño blanquinegro. 

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

Amargo triunfo del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

Amargo triunfo del Burgos CF

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.© TOMÁS ALONSO

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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Imagen del partido entre el Burgos CF y el Andorra.

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