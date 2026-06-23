La Gravel de Busto de Bureba viene para quedarse

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Lo dijo el pasado el alcalde de Busto de Bureba, Julio Capillas, la Gravel de esta localidad burgalesa venía para quedarse y ya suma su segunda edición, que llega después de la satisfacción con la que se cerró la primera edición. "Dijimos aquí el año pasado que venía para quedarse y se ha quedado. Ha sido un verdadero éxito", destacó Capillas.

Jon Ander Ramos, organizador de la prueba, explicó que la carrera tendrá dos recorridos, una distancia corta de 60 kilómetros "para para cicloturistas y personas que se hayan inscrito a nivel general". Y luego con la prueba competitiva, que este año además "está dentro del calendario nacional de Gravel, de 120 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo".

La organización se marca como objetivo contar con cerca de 300 participantes y "estamos encaminados y con el objetivo puesto en que en sucesivas ediciones podamos llegar a vender, digamos, todos los dorsales y que el pueblo de Busto acoja 300 participantes". La presente edición cuenta con 189 participantes confirmados, repartidos en las categorías Sub 23, Elite, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, de los que 119 participarán en la carrera cicloturista, a los que hay que sumar los 50 voluntarios que hacen que la carrera discurra con normalidad.

La organización define el recorrido como un bucle perimetral de la comarca burebana, en la que los participantes van a disfrutar de diferentes entornos, desde ciclar entre campos de cereal a adentrarse en las estribaciones del parque natural de los Montes Obarenes, o aprovechar una buena tirada rodadora por la vía verde Santander Mediterráneo a la altura de Poza de la Sal.