Dadie: "Quería estar en un club cercano y muy familiar"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo jugador del Burgos Alberto Dadie se decantó por venir al conjunto blanquinegro por poder estar un entorno en el que pudiera sentirse identificado, tras 12 años en la Real Sociedad. “Quería estar en un club cercano y muy familiar. Me hablaron muy bien del Burgos, era una de mis primeras opciones y estoy encantado de estar aquí”, explicó.

La atmósfera de El Plantío también tuvo un peso importante en su decisión. El nuevo futbolista blanquinegro ya había visitado el estadio como rival y reconoció que el apoyo desde la grada le causó un gran impacto: “Una de las cosas que más me llamó la atención fue la afición y eso también fue un incentivo para venir aquí”.

La llegada de Sergio Francisco y Josu Rivas al cuerpo técnico terminó de reforzar el deseo del jugador de incorporarse al proyecto burgalesista. Dadie coincidió durante varias temporadas con el nuevo entrenador en Zubieta y conoce bien su metodología de trabajo.

“Yo ya tenía al Burgos muy presente en mi cabeza antes de que llegasen Sergio y Josu. Cuando vi que venían, tuve todavía más ganas de estar aquí. La confianza que han depositado en mí también hizo que todo se acelerase”, aseguró.

Sobre el nuevo técnico, Dadie destacó especialmente su cercanía: “He estado con él cuatro o cinco años en Zubieta. Es una persona muy cercana y creo que va a encajar muy bien en este equipo y en este club”.

Formado principalmente como extremo, el futbolista fue retrasando su posición durante la última temporada hasta asentarse como lateral derecho. Una evolución que le ha permitido ampliar sus registros y convertirse en un jugador capaz de aportar en diferentes zonas del campo.

“Durante estos doce años he jugado en distintas posiciones, sobre todo como extremo derecho e izquierdo. El último año pasé al lateral derecho, cogí muy buenas sensaciones y aprendí muchísimo a nivel defensivo. Creo que puedo jugar tanto en defensa como en ataque”, señaló.

Dadie afronta esta nueva etapa con el objetivo de continuar creciendo: “Los doce años en la Real Sociedad han sido increíbles. Ahora vengo al Burgos para progresar y hacerme mejor jugador”.

El donostiarra también valoró positivamente sus primeros días dentro del vestuario. “Me han acogido muy bien desde el minuto uno. La gente está con confianza, técnicamente veo muy bien al equipo y creo que tenemos un gran grupo”, afirmó.

La gran campaña realizada por el Burgos CF el pasado curso, en la que alcanzó los 72 puntos, supone para las nuevas incorporaciones una motivación añadida. Lejos de entenderlo como una presión, Dadie lo considera un estímulo para intentar repetir o superar lo conseguido.

“El año pasado al equipo le fue genial y eso hace que el reto sea todavía más bonito. Queremos seguir en esa línea, hacer lo mismo o incluso conseguir más cosas”, manifestó.

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu' compartió esa ambición y se mostró convencido de que la dirección deportiva volverá a construir una plantilla con capacidad para competir al máximo nivel. “Tenemos una muy buena base con la que trabajar. Estamos cien por cien seguros de que vamos a volver a hacer un equipo muy competitivo”, aseguró.

El director deportivo resaltó, además, la importancia del componente humano de las incorporaciones: “Los jugadores que han llegado son personas extraordinarias y van a sumar muchísimo al grupo. Tenemos una base muy buena de la temporada pasada y estos chicos vienen preparados para aportar desde el primer día”.

Michu también destacó las sensaciones transmitidas por Sergio Francisco durante la primera semana de trabajo: “Está muy contento y nos transmite muchísima energía. Volvemos a sentir esa unión y ese sentimiento familiar que considero importantísimos para tener temporadas exitosas”

Tanto Dadie como Michu subrayaron la importancia de la competencia interna para elevar el rendimiento colectivo. El nuevo jugador blanquinegro llega dispuesto a trabajar para ganarse sus oportunidades.

“La competencia es muy buena. He venido aquí para conseguir minutos y hacerlo lo mejor posible”, explicó el lateral.

En esa misma línea, Michu defendió que contar con varios futbolistas de nivel en cada posición beneficia al conjunto: “Cuanta mayor competencia haya, más aumentará el nivel de todos los jugadores de la plantilla”.