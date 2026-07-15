Oier Luengo: "Vuelvo con energías renovadas"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El defensa Oier Luengo afrontará una segunda etapa en el Burgos CF, esta vez como fichaje, tras su cesión en la segunda parte de la última temporada. Jugará con el conjunto blanquinegro durante las próximas tres temporadas. Luengo se mostró "muy ilusionado de estar de nuevo con energías renovadas".

Luengo reconoció que su adaptación al club, a la ciudad y al vestuario durante el pasado curso fue determinante para tomar la decisión. "Estuve muy a gusto. El grupo era espectacular, mi novia estaba muy cómoda en la ciudad y estaba cerca de mi familia y de mis amigos. Todo se juntó para volver con energías renovadas", explicó.

El defensor también puso en valor la estabilidad que le ofrece su contrato y la ambición del proyecto blanquinegro. "Me explicaron el proyecto, me encajó y me gustó. Firmar tres años me permite buscar mi mejor versión mientras el equipo continúa creciendo", aseguró.

La llegada de Sergio Francisco al banquillo fue otro de los factores importantes en su regreso. Tras conversar con el técnico, Luengo se sintió identificado con una propuesta que pretende construir un equipo "más agresivo y más dominante con balón". "Las condiciones que puedo aportar y el estilo que quiere desarrollar van de la mano", señaló.

Después de quedarse cerca del play-off la pasada temporada, Oier Luengo no ocultó la ambición del vestuario: "Este equipo va a competir cada partido para estar ahí y conseguir meterse. Ojalá este sea el año del ascenso. Vamos a intentarlo desde el primer momento y estamos todos unidos para conseguirlo".

Por su parte, el director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', agradeció "el esfuerzo que está haciendo por volver a estar aquí, por volver a depositar la confianza en este proyecto, a pesar de que en la cesión tampoco hubiese disputado una cuantía de minutos muy muy alta".

El director deportivo del Burgos CF expresó su deseo de que Luengo pueda tener más protagonismo, ya que es un jugador que ha demostrado un nivel "muy muy alto" con el Oviedo.

Sobre la llegada de más fichajes, Michu destacó que en la defensa "solo falta el lateral izquierdo para reforzar" la zaga. Aún queda mucho hasta el 2 de septiembre, cuando se cierra el mercado de contrataciones, mientras que recordaba que este mercado "puede dar muchas vueltas".