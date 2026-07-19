El Burgos empieza con buen pie el proyecto de Sergio Francisco

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El Burgos CF abrió la pretemporada 2026-27 con una victoria por 2-0 ante la Real Sociedad B en El Soto de Villarcayo donde el equipo de Sergio Francisco demostró su superioridad durante buena parte del encuentro, hasta el punto de que marcó sus dos goles antes del descanso y después aprovechó el primer amistoso del verano para repartir minutos entre casi toda la plantilla.

Fer Niño adelantó al conjunto blanquinegro cuando apenas se habían disputado dos minutos de juego después de que Curro Sánchez encontrase su desmarque con un pase filtrado y el delantero superase la salida de Fraga con un recorte antes de marcar a portería vacía.

El gol permitió al Burgos jugar con comodidad inicianado sus ataques desde atrás, moviendo el balón con rapidez por dentro para progresar hacia el área rival. Curro Sánchez apareció en distintas zonas, Izan buscó posiciones interiores y Fer Niño se ofreció como referencia constante en la punta del ataque.

La presión después de cada pérdida dificultó además la salida de la Real Sociedad B. Mario Cantero y Fermín dieron movilidad al centro del campo, mientras que Alberto Dadie y Brais Martínez ampliaron el juego desde los laterales. El filial donostiarra tuvo problemas para superar esa primera línea y apenas pudo acercarse con claridad a la portería burgalesa durante la primera mitad.

El segundo gol llegó antes del descanso después de una recuperación de Ethan en el centro del campo, cuando Fermín recogió el balón, avanzó hacia el área y resolvió con un disparo al palo corto para ampliar la ventaja del Burgos.

Once nuevo tras el descanso

Sergio Francisco sustituyó a los once jugadores al comenzar la segunda parte, aunque el equipo siguió presionando en campo contrario, buscó dar continuidad a la posesión y aceleró el juego cuando encontró espacio para avanzar.

Javi Llabrés participó por primera vez con la camiseta blanquinegra y dejó varias acciones por la banda, mientras que Lizancos se incorporó con frecuencia desde el lateral derecho. David Hernáiz aportó profundidad por el costado contrario y Oier Luengo y Grego Sierra respondieron ante los envíos directos de la Real Sociedad B. Marcelo y Galdames se encargaron de ordenar el juego en el centro del campo.

La Real Sociedad B adelantó sus líneas durante los últimos minutos, pero apenas creó ocasiones a la defensa burgalesa, que protegió la ventaja sin dificultades y Cristian intervino con seguridad en uno de los pocos ataques elaborados del filial.

El Burgos cerró así su primer amistoso con dos goles y la portería a cero en un encuentro que desveló algunas de las ideas que Sergio Francisco pretende trasladar al equipo en esta fase inicial de la preparación para la temporada.