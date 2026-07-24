Gragera llegará cedido al Burgos CF, que deberá comprarlo si asciende

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

José Gragera llegará cedido al Burgos CF para la temporada 2026-2027 mediante un acuerdo que obligará al conjunto blanquinegro a comprar al centrocampista si logra el ascenso a Primera División. El jugador de 26 años pertenece al Espanyol y afrontará en El Plantío su segunda cesión consecutiva después de competir durante el último curso con el Deportivo de La Coruña.

La operación se encuentra pendiente de su anuncio oficial, aunque podría cerrarse en las próximas horas, según avanzó el periódico barcelonés Mundo Deportivo, que señala que el importe de la opción de compra todavía no está fijado y podría situarse cerca del millón de euros, una cantidad que el Burgos CF tendría que pagar si termina la temporada con el ascenso.

Gragera disputó 14 partidos y acumuló 733 minutos con el Deportivo, una participación menor de la prevista que impidió activar las condiciones incluidas en su anterior cesión, dado que el acuerdo con el club gallego también contemplaba una compra obligatoria en caso de ascenso, pero estaba sujeta a un número mínimo de encuentros que el centrocampista no alcanzó.

Nacido en Gijón el 14 de mayo de 2000, se formó en la cantera del Sporting antes de fichar por el Espanyol en enero de 2023. Cuando salió cedido hacia A Coruña acumulaba 121 partidos en Segunda División entre ambos clubes, además de cinco encuentros de promoción, ocho de Copa del Rey y experiencia con las selecciones españolas sub-19 y sub-21.

El asturiano juega principalmente como mediocentro defensivo, una posición desde la que puede intervenir tanto en la recuperación como en la salida del balón y hacer valer cualidades como la movilidad, su agresividad, su dominio del balón y su juego aéreo.

Su llegada permitirá al Burgos CF reforzar una zona del campo que ha perdido efectivos tras la salida de Miguel Atienza y el final de la etapa de Iván Morante. Gragera tratará de recuperar continuidad en el equipo de Sergio Francisco después de una temporada condicionada por una lesión muscular y por la falta de minutos durante la segunda mitad del campeonato.

El Burgos CF afronta en Villarcayo su segunda prueba

El Burgos CF disputará este sábado su segundo partido de la pretemporada ante el Bilbao Athletic, al que se enfrentará desde las 18.30 horas en El Soto de Villarcayo, el mismo escenario en el que comenzó su preparación con una victoria por 2-0 frente a la Real Sociedad B.

Una semana después de aquel estreno, Sergio Francisco volverá a repartir minutos para avanzar en la preparación física de sus jugadores y seguir trasladando al campo los primeros conceptos trabajados por el nuevo cuerpo técnico en un encuentro pensado para ajustar el funcionamiento colectivo y comprobar la evolución de una plantilla aún en construcción.

El primer amistoso permitió ver a un Burgos CF dispuesto a asumir la iniciativa con el balón, presionar lejos de su portería y mover a sus atacantes por diferentes zonas del campo. Los jugadores más jóvenes también dispusieron de minutos ante el filial donostiarra y volverán a tener una oportunidad de ganarse un espacio durante esta fase de la preparación.

El Bilbao Athletic afrontará en Villarcayo su primer amistoso del verano tras iniciar una nueva etapa con Bittor Llopis en el banquillo y una plantilla de 24 futbolistas formados en la cantera de Lezama.

Sergio Francisco continuará controlando las cargas y distribuyendo el tiempo de juego entre sus futbolistas, con la intención de que todos puedan participar y aplicar lo trabajado durante la semana. El partido ante un rival dinámico y con capacidad para sostener un ritmo alto ofrecerá una nueva referencia sobre el estado del equipo.

Entradas para la presentación ante el Athletic Club

El Burgos CF ha puesto a la venta las entradas para el partido de presentación ante el Athletic Club, que se disputará el 1 de agosto desde las 19.00 horas en El Plantío y permitirá a la plantilla comparecer por primera vez esta pretemporada ante su afición.

Las localidades pueden comprarse presencialmente en el Palco VIP Sur del estadio y tienen un precio de 15 euros en Lateral y Tribuna y de 12 euros en los Fondos. El club no aplicará tarifas distintas en función de la edad, por lo que todos los espectadores deberán adquirir la entrada correspondiente a la zona elegida.

El encuentro está incluido en el abono de la temporada 2026-2027 y los abonados podrán acceder sin pagar una cantidad adicional. La visita del Athletic Club servirá como presentación oficial del nuevo proyecto antes del comienzo de la competición liguera.