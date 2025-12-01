Fortaleza en las exportaciones y grave escasez de talento técnico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos atraviesa el último tramo de 2025 manteniendo su posición de liderazgo económico dentro de Castilla y León, sostenida por el dinamismo de su industria, el peso del sector agrario y el repunte del turismo. De hecho, la previsión de crecimiento al final de año para la provincia se sitúa en un 3,4%, por encima de la media autonómica y en contraste con la leve pérdida de impulso del conjunto nacional.

Pero a pesar de este buen desempeño general de la economía, subyacen desequilibrios que están encaminándose a convertirse en permanentes y que podrían condicionar la trayectoria futura de la economía provincial, especialmente en el caso de la falta de mano de obra y en particular la de personal cualificado y con habilidades tecnológicas avanzadas.

El superávit comercial alcanzado en julio, que llegó a los 119 millones de euros, y un aumento del 4,63% en las exportaciones sitúan a Burgos en una posición singular respecto a la media nacional, donde el sector exterior ha restado al crecimiento estatal. De cara a 2026, sería oportuno capitalizar el robusto superávit comercial de la provincia invirtiendo en mejoras logísticas que permitan reducir los costes de exportación, fortaleciendo la competitividad de sus productos de alto valor añadido en mercados internacionales.

Esa fortaleza que posee y ejercita Burgos tiene como base una estructura productiva especializada y muy diversificada, avalada por el décimo puesto en el Índice de Complejidad Económica (ECI). La economía burgalesa, por tanto, mantiene capacidad de respuesta en un contexto incierto, tanto en el plano nacional como en el convulso contexto internacional. Sin embargo, no todo el panorama es expansivo para la provincia puesto que se arrastran handicaps que se van cronificando y limitando el crecimiento empresarial y, por ende, el del conjunto de la economía burgalesa.

Con la mirada puesta en 2026, las previsiones apuntan a una moderación del ritmo económico. Burgos mantendría su solidez, pero el entorno internacional, marcado por posibles tensiones comerciales como el llamado «Shock Trump», y las decisiones de inversión de grandes firmas industriales serán variables a vigilar. La inyección de fondos públicos y el impacto positivo de la campaña agrícola récord de 2025 aportarán soporte, pero el verdadero reto para la economía burgalesa será adaptar su estructura laboral a la nueva demanda tecnológica y fomentar un entorno más favorable a la creación de nuevas iniciativas empresariales.

Clima Empresarial

Uno de los puntos críticos a futuro es la escasa creación de nuevas empresas. Entre enero y mayo solo se constituyeron 192 sociedades, un 4,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Mientras las compañías ya establecidas reportan buenas expectativas, con casi el 50% confirmando que comenzó el año con resultados positivos, según la FAE, el tejido productivo muestra síntomas de concentración.

La consolidación de grandes actores industriales y exportadores asegura estabilidad a corto plazo, pero debilita la base de renovación empresarial, clave para diversificar y sostener la economía a largo plazo.

Cabe resaltar que el riesgo principal para la economía burgalesa, porque escapa al control local, no proviene de la debilidad de la demanda interna, sino de la exposición a choques externos y estructurales. En ese sentido, existe una preocupación bien fundamentada sobre el riesgo geopolítico, concretamente el impacto potencial de un aumento del proteccionismo arancelario (el denominado «Shock Trump») sobre el sector de la automoción, que es vital para la provincia. De hecho, Antolin, la mayor compañía burgalesa, avisó esta semana al presentar sus resultados trimestrales que, pese a que sus ventas han recuperado significativamente volumen y atisban recuperación, el entorno de mercado en distintas áreas del globo «sigue siendo muy exigente».

Adicionalmente, la cautela en la inversión privada industrial, provocada por la necesidad de algunas grandes empresas manufactureras de llevar a cabo procesos de reestructuración interna tras resultados financieros adversos, introduce un factor de incertidumbre en el sector para 2026

La Brecha de Talento

El otro frente estructural se localiza en el mercado laboral. Aunque Burgos sigue atrayendo empleo, casi la mitad de las empresas declaran no poder cubrir los perfiles profesionales que necesitan. La industria, que enfrenta simultáneamente una leve caída nacional en afiliación y un aumento del paro registrado, comienza a mostrar los efectos de la automatización.

Se estima que hasta el 80% de los puestos de trabajo se verán transformados por tecnologías digitales y procesos automatizados. Este desfase entre oferta y demanda de talento apunta a un paro de carácter estructural o tecnológico, donde la falta de formación específica actúa como freno al crecimiento.