Oportunidades en la fabricación verde y la economía circular para emprendedores

La transición hacia una economía baja en carbono supone una oportunidad de abrir nuevas líneas de negocio con alto potencial para la industria burgalesa. La reconversión hacia una fabricación sostenible, eficiente en recursos y orientada a las nuevas cadenas de valor, ofrece a la economía burgalesa una palanca real de crecimiento, capaz de atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar su posición dentro del eje industrial del norte peninsular.

De hecho, el cambio en el modelo energético y productivo genera demanda en sectores como la fabricación de componentes para renovables, el reciclaje de materiales industriales o la reutilización del agua en procesos de ciclo cerrado. Burgos, con una base manufacturera sólida y un ecosistema tecnológico al alza es uno de los entornos mejor preparados para capitalizar esta transformación.

En el ámbito de la energía verde, la experiencia del sector local en mecanizados y fabricación de precisión permite una adaptación rápida hacia componentes para hidrógeno verde, energía eólica y solar.

La provincia forma parte del núcleo del Valle del Hidrógeno de Castilla y León, un proyecto estratégico que ya moviliza consorcios empresariales con necesidades concretas, como son electrolizadores, sistemas de transporte de hidrógeno, depósitos, pilas de combustible o componentes logísticos especializados. A eso se suma la fabricación de estructuras, palas y sistemas de control para parques eólicos y plantas solares, una actividad con demanda gracias a proyectos que ya están en marcha en la Comunidad.

La sostenibilidad también genera oportunidades en el cierre de ciclos industriales. La valorización de residuos plásticos, composites o cauchos a través de procesos como la pirólisis o la gasificación ofrece una vía para transformar residuo en combustible, materiales o energía. Lo mismo ocurre con el reciclaje de baterías de litio, una actividad clave a medida que se acelera la electrificación del transporte. La proximidad a polos de fabricación de vehículos eléctricos convierte a Burgos en una ubicación idónea para implantar plantas que recuperen metales estratégicos mediante procesos metalúrgicos avanzados.

En el campo de la reutilización del agua, la ciudad ya cuenta con un caso de referencia. La planta de L’Oréal fue pionera mundial en implementar un sistema waterloop, con el que recicla el 100% del agua utilizada en producción. La Universidad de Burgos, por su parte, participa en proyectos ligados al desarrollo del hidrógeno verde y la economía circular, aportando investigación, formación técnica y transferencia de conocimiento.