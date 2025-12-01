La UBU, terreno fértil para spin-offs en reciclaje avanzado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La economía circular, lejos de ser poco más que un aprovechamiento residual en los procesos productivos, requiere un conocimiento especializado, tecnología aplicada y capacidad para crear soluciones empresariales desde la ciencia. En ese punto, la Universidad de Burgos ofrece un entorno idóneo para la creación de empresas de base tecnológica centradas en reciclaje avanzado, valorización de residuos o simbiosis industrial. La clave está en su combinación de investigación interdisciplinar, proximidad al tejido industrial y estructuras de apoyo a la transferencia de conocimiento.

Desde los laboratorios de Química y Biotecnología, se trabaja en procesos como la pirólisis, la hidrometalurgia o la degradación de plásticos mediante enzimas específicas. Estas líneas de investigación son la base técnica de posibles spin-offs por parte de universitarios emprendedores que desarrollen soluciones industriales para tratar residuos complejos o recuperar metales críticos, como ocurre en la llamada minería urbana. Al mismo tiempo, áreas como la Ingeniería Industrial y la Robótica aportan capacidades para automatizar procesos, diseñar plantas piloto o integrar sistemas de clasificación con inteligencia artificial.

La dimensión económica también tiene su espacio. Facultades como la de Económicas trabajan en modelos de negocio sostenibles basados en servicios en lugar de productos y en análisis de ciclo de vida que permiten evaluar el impacto real de cada solución. Esta visión integral es clave para que una spin-off tecnológica no solo funcione a nivel técnico, sino también en el mercado.

El vínculo con el entorno industrial, especialmente el polígono de Villalonquéjar, facilita la validación temprana de tecnologías. Las spin-offs nacidas en la UBU pueden acceder directamente a flujos de residuos generados por empresas del sector automoción, químico o agroalimentario, convirtiéndose en aliadas para proyectos de I+D o pruebas piloto. La experiencia acumulada en proyectos conjuntos con empresas, amparados por la legislación universitaria (art. 83 de la LOU), refuerza esa conexión práctica entre laboratorio y nave industrial.

Además, la universidad cuenta con estructuras de apoyo consolidadas, como la OTRI, que asesora en protección de patentes y modelos de negocio, o el acceso a líneas de financiación específicas. El reciclaje avanzado y la economía circular están entre las prioridades de los fondos europeos Next Generation y de los programas autonómicos de innovación, lo que facilita la viabilidad de este tipo de empresas en sus primeras fases.

Ejemplos como el desarrollo de métodos más eficientes para extraer tierras raras de residuos electrónicos muestran cómo una línea de investigación puede convertirse en un proyecto empresarial real. En este caso, la colaboración con un gestor local permitiría instalar una planta piloto, integrando conocimiento científico con aplicación directa en la industria.

Con un marco normativo favorable, una industria local con desafíos concretos y un ecosistema universitario orientado a la aplicación, Burgos reúne las condiciones necesarias para convertir a sus spin-offs tecnológicas en parte activa de la transformación económica en clave circular.