Un cliente elige verduras frescas en una tienda de Mercadona, que aplica medidas diarias para reducir el desperdicio.PRG PHOTOGENIC

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mercadona lleva años trabajando en la prevención y reducción del desperdicio alimentario a través de distintas estrategias y buenas prácticas. Una gestión adecuada es clave tanto para la rentabilidad como para lograr un impacto social y medioambiental positivo. Porque la sostenibilidad, mejor con hechos.

Un hecho que confirma ese esfuerzo por una gestión eficiente es que, entre 2023 y 2024, la cadena de supermercados redujo en un 17% el desperdicio alimentario.

Consumo responsable

Mercadona refuerza su modelo de gestión para evitar el desperdicio alimentario. Ajusta pedidos, forma a su personal, dona productos diariamente y adapta precios en frescos. Estas medidas, junto a campañas de sensibilización, fomentan un consumo más consciente y sostenible en tiendas y hogares.

ESTRATEGIA contra el desperdicio alimentario en la que La compañía mayorista lleva años trabajando:

Ajuste diario de pedidos para que no se genere excedente

A Herramientas para 'Pedir bien' y prevenir el excedente:

1. Herramienta Pr-PSV: Una herramienta informática propia del sistema logístico de la enseña valenciana, cuyas siglas provienen de Previsión-Pedido-Servido-Vendido. Los responsables de cada sección en las tiendas utilizan esta herramienta para ajustar los pedidos diarios en base a datos históricos de venta y previsiones, optimizando así el stock y reduciendo el desperdicio.

2. Pedido diario a los proveedores y servicio diario a tienda, ajustando el stock en almacenes y supermercados.

B La cadena no realiza ofertas ni promociones, con el objetivo de evitar acumulaciones innecesarias en los hogares y fomentar, a través de su política SPB, un consumo responsable.

C En las secciones de productos frescos, se ajustan los precios de los artículos próximos a su fecha de caducidad para incentivar su venta y reducir mermas.

PRG PHOTOGENIC

Correcta manipulación de alimentos. EJEMPLOS:

La compañía aplica medidas para asegurar un tratamiento adecuado de los productos, como una reposición cuidadosa en estanterías, el uso correcto de traspaletas para evitar golpes o el control de la cadena de frío en los productos que lo requieren, ubicándolos en las cámaras correspondientes.

DONACIÓN DIARIA DE ALIMENTOS

La empresa realiza donaciones de alimentos a más de 800 entidades sociales en España y Portugal.

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS

Trabaja procesos que impulsan la economía circular, como la valorización de subproductos para alimentación animal y fabricación de piensos.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

O, como dice mercadona, 'TIRAR BIEN'. Una vez aplicadas las estrategias anteriores, los residuos generados son tratados por gestores autorizados. Estos los transforman en compost para uso agrícola o, cuando no es posible, los destinan a valorización energética mediante la producción de biocombustibles.

Además, Mercadona desarrolla en otras BUENAS PRÁCTICAS contra el Desperdicio:

1. Formación y sensibilización del personal de tiendas y almacenes sobre prevención y reducción del desperdicio alimentario, mediante el control de temperaturas, rotación de productos y fechas de caducidad.

2. Campañas informativas y de concienciación como las que desarrolla junto a AECOC, con participación desde 2012 en la iniciativa “La alimentación no tiene desperdicio” y en la Semana contra el desperdicio alimentario, a través de cartelería, megafonía en tiendas, y difusión en su web y redes sociales.