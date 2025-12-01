La energía del hidrógeno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ocupa un lugar predominante en la carrera de fondo que ha emprendido Castilla y León en pos de un nuevo paradigma energético y en la que ya ha comenzado a dar pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo ecosistema basado en el hidrógeno renovable.

El proyecto CyLH2Valley, impulsado por más de 60 iniciativas, contempla una inversión global de 6.600 millones de euros y la creación de unos 3.200 empleos directos en sectores vinculados a las energías limpias. El objetivo: posicionar a la comunidad como referente europeo en la producción, distribución y consumo de hidrógeno verde antes de 2030, con una capacidad proyectada de 16.889 toneladas anuales.

El modelo regional incluye 11 proyectos piloto, de los cuales nueve ya están en desarrollo. Este despliegue busca no solo reducir en hasta 152.000 toneladas las emisiones de CO₂ al año, sino también generar una red energética eficiente que combine generación renovable, transporte y consumo final.

Sin embargo, el proyecto se enfrenta a varios retos, como son la falta de infraestructura para transportar el hidrógeno por tubería, su alto coste en comparación con el hidrógeno gris y la necesidad urgente de clientes que garanticen su uso a escala comercial.

En este mapa energético, Burgos se posiciona como uno de los territorios más dinámicos y comprometidos. La provincia acoge varios de los proyectos piloto del CyLH2Valley con una clara orientación hacia la movilidad, la industria y los servicios públicos.

Uno de los ejes es la producción de amoniaco verde, con una planta de electrolización en la capital que generará más de 16.800 toneladas anuales, destinadas al sector ganadero, y evitará la emisión de casi 27.000 toneladas de CO₂. También destaca la iniciativa de transporte con camiones de hidrógeno, liderada por la empresa JOANCA, que prevé rutas nacionales e internacionales. El Hospital Universitario de Burgos sustituirá parte de su sistema de calefacción por hidrógeno verde, y la empresa FERR lo aplicará al proceso de fundición de aluminio.

Además, se pondrán en marcha cuatro autobuses urbanos de cero emisiones, una estación de repostaje para vehículos eléctricos con hidrógeno verde y un gasoducto para conectar las infraestructuras locales. Con este conjunto de actuaciones, Burgos se consolida como nodo estratégico dentro del nuevo modelo energético regional, avanzando en paralelo hacia una economía más limpia, eficiente y sostenible.