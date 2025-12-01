La industria arandina sigue invirtiendo y espera la llegada del Tren Directo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero es sinónimo de grandes vinos, pero también de una industria pujante que la consolida como tercer núcleo industrial de Castilla y León. Cuenta con grandes multinacionales como Michelin, que este año ha decidido reinventarse, abriendo en la factoría ribereña un portfolio que hasta ahora estaba especializado en neumáticos de camión y autobuses y que ahora se amplía con la fabricación de neumáticos para bicicletas.

Aunque todavía es pronto para concretar su puesta en marcha necesitará, o bien, de la contratación de varias decenas de personas, que se formalizarían durante el próximo año 2026 o bien, de traslados internos para finalizar la instalación de máquinas y comenzar la industrialización de los productos. En perspectivas globales, aseguran, el año está cumpliendo las previsiones y confían en un 2026 «estable».

En el sector de agroalimentación, Pascual, el máximo referente arandino, ha lanzado nuevos productos en un guiño al consumidor más juvenil y continúa apostando por el crecimiento internacional, con una estrategia enfocada a Centroamérica, África y Asia. Su objetivo es alcanzar los 100 millones de euros de facturación internacional en 2027, coincidiendo con el cierre de su plan estratégico ‘Rumbo 24–27’.

Más revuelto está el sector del metal, uno de los de mayor peso en Aranda. Aunque comenzó el año con buenas expectativas, se está topando con una normativa europea que lastra y limita. Según explica la directora adjunta de Tubos Aranda, Elena Martín, en empresas como la suya, que importan el 90% de la materia prima, la importación está limitada con un sistema de cuotas. «Si se supera el límite, las empresas tienen que pagar importantes aranceles, y hay muchos casos en los que ese límite se supera el primer día de apertura del contingente».

Encarecimiento

El sistema de cuotas, insiste, encarece mucho las materias primas y cuesta repercutirlo en el producto terminado, por lo que los márgenes se estrechan. Lo peor, además, está por llegar. Según explican los expertos del metal, «según la información que está llegando», el próximo año el arancel a pagar será del doble y las cuotas de la mitad. Preocupación especial despierta el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), una penalización que impone Europa a los importadores de ciertos productos para compensar las emisiones de CO2.

«Es otra traba más a la importación», lamentan convencidos de que está muy bien fomentar la compra en Europa, pero los precios no son competitivos y la diferencia no se puede trasladar a la venta. «No hay mucha demanda para que, encima, vayamos con subidas de precios».

En el caso de Tubos Aranda, continuarán apostando por la diversificación, invirtiendo y contratando, «posicionándonos en una de las mejores empresas de Aranda, pero con muchas trabas burocráticas». «Las normativas laborales tampoco ayudan. Pero tenemos la suerte de tener unos propietarios que apuestan mucho por esta empresa y por Aranda. Ojalá reciban su recompensa».

Tiempos complejos

Este año, Aranda ya tuvo su primer aviso, el anuncio de cierre de Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros. La dirección planteó un Expediente de Extinción de Empleo que, en principio, afectaba a la totalidad de la plantilla. La empresa argumentó la crisis global, las fuertes caídas de precios, la baja demanda y los altos costes energéticos y operativos, acentuados, además, por los conflictos vigentes en varias partes del mundo. «El contexto actual del mercado del acero imposibilita rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Ecosteel, con las consecuentes pérdidas económicas», señalaban.

Afortunadamente, la mediación funcionó y la dirección alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores, garantizando la apertura y limitando el Expediente de regulación a 7 de los 24 trabajadores.

Asignaturas pendientes

Sorprendentemente, la apuesta firme de las empresas no se ve amparada por una administración que sigue escudándose en continuos estudios de viabilidad para reactivar la línea férrea que, hasta hace 14 años, conectaba Burgos y Aranda de Duero con Madrid. A la espera de conocer el resultado del que será el noveno estudio de viabilidad, el tejido empresarial no esconde su preocupación. «Somos el tercer núcleo industrial de Castilla y León. Tenemos una ubicación privilegiada, en el centro de la nación, y es la línea más recta. Necesitamos ese tren».

Desde el Ayuntamiento se insiste en que cada día cuenta. «Para nosotros es imprescindible; lo necesitamos ya, porque, cada día que pasa, teniendo cerrado el tramo hacia Madrid, es un día en el que nuestras empresas tienen menos competitividad con respecto al plano nacional y al plano internacional».

Puerto Seco

En el plano local, y a propuesta de la asociación empresarial FAE Asemar, el Ayuntamiento se ha embarcado en dos objetivos claros: iniciar la necesaria ampliación del polígono Prado Marina, para poder favorecer la llegada de nuevas grandes empresas, que a día de hoy no encuentran espacio disponible, y un Puerto Seco que va a dar el primer paso con la contratación del estudio de detalle.

Con 48.000 metros cuadrados de superficie y ubicado junto a las vías del ramal ferroviario de Prado Marina, diferenciará una amplia zona de almacenaje y tres complementarias para operaciones logísticas, almacenaje de contenedores y apartadero de camiones.