Mahou San Miguel aporta 86M€ a la economía burgalesa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de la mitad del impacto económico que genera en Castilla y León la compañía cervecera Mahou San Miguel benefició a la provincia de Burgos, donde la empresa cuenta con un centro de producción desde 1970 en el polígono Burgos Este. En concreto, Mahou San Miguel contribuyó con 86 millones de euros a la economía de la provincia, según el informe ‘Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024’, elaborado por Valora Consultores. una cifra que representa el 58 por ciento del impacto total de la compañía en la Comunidad Autónoma.

El estudio destaca que la actividad de Mahou San Miguel en Burgos facilitó la creación de 2.487 empleos, 167 de ellos directos y el resto vinculados a su red de distribución, proveedores y clientes del canal de hostelería. Asimismo, realizó compras por valor de más de 14 millones de euros a un total de 107 proveedores locales, reforzando su compromiso con el tejido productivo de la zona.

El informe también pone en valor la repercusión de la compañía en sectores como el industrial, la hostelería, el comercio o el transporte, en línea con su modelo de creación de valor compartido.

Con una trayectoria de más de cinco décadas en la ciudad a través de su centro de producción, Mahou San Miguel continúa desarrollando proyectos orientados a la mejora de su competitividad y a la sostenibilidad de su actividad.

«Burgos es un enclave estratégico para nosotros», admite la compañía cervecera, que considera que «su entorno industrial, su cultura de colaboración público-privada y su ubicación, conectada a las principales vías logísticas del norte peninsular, nos permiten seguir creciendo y generando impacto positivo», señaló Peio Arbeloa, director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel. «Además de elaborar cerveza, trabajamos en iniciativas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad y el empleo local de calidad», añadió.

Colaboración con el entorno y el medio rural. La compañía mantiene vínculos con la vida social y cultural de la provincia a través de su marca San Miguel, con apoyo a eventos como las fiestas de San Pedro y San Pablo, el festival Sonorama Ribera en Aranda de Duero, Ebrovisión en Miranda de Ebro o el Tribu Festival. También participa en el IN Festival, promovido por entidades sociales burgalesas.

En el ámbito rural, impulsa programas como BarLab Rural y Emplea Rural, que fomentan la actividad económica y la empleabilidad juvenil en municipios pequeños, como en la última edición celebrada en Lerma.

Asimismo, la Fundación Mahou San Miguel tiene presencia en la provincia a través del programa de formación dual «Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo», desarrollado con el CIFP La Flora. En total, 70 alumnos se han formado en esta iniciativa, que cuenta con una tasa de inserción del 90% a nivel nacional.