El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Hasta el 5 de enero de 2026, el Paseo Marceliano Santa María, a la vera del Espolón, se convierte, una vez más, en un gran escaparate de creatividad, tradición y una pizca de sabor de la mano del XXVIII Mercado Navideño de Oficios Artesanos de Burgos, impulsado por el gremio local agrupado en Coarte.

En esta edición, esta cita habitual en la agenda festiva de la ciudad reúne 26 casetas, en las que participan 23 artesanos procedentes de distintos puntos de España y 3 casetas de alimentación. En conjunto, ofrecen una cuidada selección de productos hechos a mano: joyería, cerámica, cuero, madera, textil, ilustración, cosmética natural y especialidades gastronómicas artesanas, que brindan una oportunidad perfecta para encontrar regalos únicos y apoyar la artesanía local y nacional.

Navidad para llevar, hecha a mano y con mucho mimo, a fin de cuentas. El mercado navideño abre todos los días de 11 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas y solo por la mañana durante las jornadas del 24 y 31 de diciembre, con el propósito de facilitar las compras en fechas señaladas.

Además de la venta directa, el mercado se completa con un amplio programa de actividades paralelas y talleres participativos pensados para todos los públicos. Con una duración de una hora, estos últimos permitirán experimentar con distintos oficios artesanos como el trabajo del cuero, la cerámica, la madera o el textil. La reserva de participación -obligada para controlar la afluencia- se realiza en la caseta número 14.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran también los sorteos de cestas de Navidad artesanal, que tendrán lugar mañana 23 de diciembre y el 5 de enero, y el concurso al mejor stand navideño, que cada año sirve para inundar el mercado de ambiente mágico y creatividad. El listado completo de artesanos participantes así como el calendario detallado de actividades pueden consultarse en el tríptico informativo editado para la ocasión, así como en la web municipal.

Tres puestos de alimentación completan la oferta artesana.Oscar Corcuera

No es el único evento del estilo en la ciudad en estos días. Disfrutados ya unos cuantos -solidarios todos, de dulces o productos de segunda mano-, llegarán en breve el Rasca Mercado de Espacio Tangente, los días 2, 3, 4 y 5 (de 17.30 a 21.30 horas), con artesanía, autoedición, música en directo y «más energía que nunca» en su quinta edición, y, como novedad, el evento efímero organizado en Patio, enclave en la calle Santa Dorotea, 16. Su Market de Reyes propondrá los regalos más top de 11 a 20 horas el 3 de enero.