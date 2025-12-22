Pascuas entre belenes: fe y tradición

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La tradición belenista regresa a Burgos cada Navidad. Lo hace en diversos puntos de la capital burgalesa y de la provincia y con estilos diversos y para todos los gustos. Destaca por su tamaño e historia el Belén Monumental del Ejército de Tierra, que este 2025 cumple treinta y tres años y lo hace con algunas novedades.

La más destaca es la presencia de un mural de seis metros de largo y dos de ancho creado por los hermanos Sergare que quiere representar el espíritu navideño y la emoción que los más pequeños tienen en estas fechas de celebración.

Tiene una superficie de 400 metros cuadrados, cuenta con 115 escenas y más de 1.500 figuras. La entrada tiene un precio de un euro, que se destinará íntegramente a cinco ONGs burgalesas: Aransbur, Afibur, Afaca, la Asociación de Diabéticos de Burgos, Cáritas Castrense y la Asociación de Reducción Auditiva de Niños Sordos de Burgos. Se puede visitar hasta el 6 de enero, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Vista de una de las parte del Belén Monumental de Fundación Círculo.SANTI OTERO

También destaca por su gran calidad artística el Belén Monumental de Fundación Círculo, situado en la Sala Pedro Torrecilla y realizado por el maestro belenista, Francisco Guerrero, este año se articula en 120 metros cuadrados en dos escenarios diferentes. En una de ellas, se despliega un campo en el que se puede encontrar el Portal, la Anunciación, la adoración de los pastores y diversas muestras de la vida cotidiano.

Frente a esta escena, en el otro lado de la sala, se ubica la villa de la Navidad, con casas y calles llenas de detalles y a los Reyes Magos acercándose a la villa sobre el puente y junto al palacio de Herodes.

La principal novedad de este año es que se ha rebajado sensiblemente la altura del Belén. «El objetivo es que los más pequeños puedan ver con claridad todas las figuras y disfrutar de los detalles por sí mismos», explicó el maestro belenista en la presentación.

Está compuesto por 100 figuras humanas de gran tamaño. A ellas se suman otras 40 figuras humanas más de tamaño medio y alrededor de 300 figuras de animales de todo tipo. Puede visitarse hasta el próximo 5 de enero.

PROVINCIA

En la provincia, hay también tradición belenista, entre ellos destaca este año el Belén de Fantasía de Medina de Pomar. El Museo Histórico de Las Merindades acoge en su planta baja dos salas llenas de pequeñas obras de arte que han dado forma las manos de Javier Gómez y sus colaboradores.

En los últimos años, pequeños pueblos de la provincia se han lanzado a llenar sus templos con belenes de todo tipo. Por ejemplo, en Quintanilla de Riofresno sus vecinos instalan dos: uno monumental que creado Félix Núñez e Hilarino Alcalde, y otro de muñecos de Playmobil, que este año dedican a las aventuras de Ásterix y Obélix.