«Dependiendo de la provincia o comarca en la que se resida, el acceso a servicios es muy desigual»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Inestabilidad laboral y múltiples frentes abiertos. Con esta compleja dualidad, tan dura como real, tiene que lidiar el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León (Coptocyl). Alzando la voz, día tras día, para reivindicar «una profesión con un impacto real en la calidad de vida que, pese a los retos actuales de reconocimiento, tiene un papel transformador y un valor diferencial probado en la salud y el bienestar de las personas».

Sobre esta cuestión que al fin y al cabo engloba todas las demás, la Junta Directiva de Coptocyl coincide al señalar que la inclusión de los terapeutas ocupacionales en el sistema público sigue siendo «parcial y desigual». De ahí la necesidad de reforzar la presencia del sector en áreas tan básicas como Educación y Atención Domiciliaria; cuyos índices de representatividad se sitúan en el 0,3 y el 1,7%, respectivamente. No es de extrañar, por lo tanto -y por desgracia-, que exista «un gran desconocimiento de nuestra labor por parte de la Administración y de la ciudadanía».

No se puede obviar tampoco la realidad intrínseca de un territorio tan extenso, disperso y envejecido como Castilla y León. «Dependiendo de la provincia o la comarca en la que se resida, el acceso a servicios es muy desigual», remarcan desde el Colegio haciendo hincapié en que este fenómeno, que a priori se achaca al medio rural, es palpable «incluso en los grandes núcleos poblacionales».

Partiendo de esta base, Coptocyl urge una «transición hacia un modelo de cuidados basado en la prevención, la atención domiciliaria y la autonomía». Solo así, apostillan, se podría «dar respuesta a la demanda de cuidados de larga duración, prevenir la dependencia y la reducción de ingresos hospitalarios».

Precisamente, los terapeutas llevan tiempo reclamando la integración de su figura en Atención Primaria. De momento, ni está ni se la espera pese a tratarse de un aspecto «prioritario». Sobre todo a la hora de «actuar de forma preventiva en el entorno rural y domiciliario, reduciendo costes y mejorando la calidad de vida».

Triste pero cierto, la Junta Directiva de Coptocyl advierte que «solo el 23,8% de los profesionales trabaja en el sector público». A esas «escasas oportunidades» se suma la falta de equidad entre provincias y servicios. Por no hablar de la convocatoria de plazas públicas, menor que en otras comunidades, y la dificultad de tejer una «red de apoyo» y «fuerza como colectivo» porque la colegiación no es obligatoria en Castilla y León.

Ante semejante panorama, el Colegio ve imprescindible «impulsar la contratación pública y crear plazas estables y distribuidas territorialmente, especialmente en el entorno rural». También, cómo no, garantizar la «incorporación a equipos de Atención Primaria y reconocer el rol clave del terapeuta ocupacional en las valoraciones de grado de dependencia que se realizan en los domicilios», amén de inclusión en «todas las políticas de envejecimiento activo y salud mental».

«El terapeuta ocupacional es idóneo para ayudar a reconstruir el proyecto de vida gracias a su visión holística». Desde esta óptica que el paciente conoce de sobra, Coptocyl incide en la importancia de «reforzar la salud mental comunitaria e integrar a nuestros profesionales en equipos interdisciplinares para un abordaje más integral». No obstante, el intrusismo constituye una «preocupación reiterada» aunque perfectamente controlable gracias a la colegiación, la mejor vía posible para asegurar un «control ético y profesional» mediante la «creación de registros colegiales actualizados».

Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que la terapia ocupacional es sumamente necesaria. Sin embargo, el 34% de los colegiados en Castilla y León desempeñan su trabajo en jornadas parciales. Y como la temporalidad es sinónimo de precariedad, nunca está de más exigir «mayor reconocimiento institucional e inclusión en planes normativos y estratégicos de Salud y Servicios Sociales».