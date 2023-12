El saldo del comercio exterior sube un 30%

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El comercio exterior mejora cifras este año en el que el parón de la automoción ha vuelto a situar a la provincia burgalesa como la segunda más exportadora de Castilla y León. Solo Valladolid (con 4.492 millones de euros) supera la capacidad de vender sus productos al extranjero de Burgos.

Estas cifras sitúan a la provincia burgalesa como exportadora puesto que el saldo de las ventas al exterior frente a las compras a otros países por valor de 2.146,3 millones de euros.

Esto deja un saldo de ganancias en la provincia de 619,2 millones. Un dato económico que ha crecido en el último año un 30%, según datos del Informe mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las empresas burgalesas han enviado portes de productos a otros países por valor de 2.765 millones de euros entre enero y septiembre de este año.

La cifra ha subido un 3% a pesar del recorte del 5,8% de las exportaciones registrado durante el mes de septiembre. Esta cifra sitúa a Burgos como la segunda provincia de Castilla y León más exportadora. La caída del sector de la automoción ha relegado a Palencia por debajo de la provincia burgalesa que con una economía más diversificada se mantiene en crecimiento y niveles similares año tras año.

En cuanto a las importaciones realizadas hasta septiembre las cifras se han situado en 2.146,3 millones de euros lo que supone un descenso del 3,2% respecto a las cifras del mismo periodo en 2022.

SECTORES Los productos ‘made in’ Burgos que más se venden en el exterior son los productos químicos, con ventas de 733,2 millones, y las semimanufacturas no químicas que alcanzaron ventas a otros países por valor de 547,7 millones.

Los datos de la dependencia del mercado exterior de la provincia de Burgos se ha reducido un 7,5% que es lo que han caído en este mes de septiembre las importaciones al alcanzar un valor económico de 233,4 millones de euros.

Esta situación deja un saldo comercial positivo en Burgos. Son 619,2 millones de euros que Burgos gana en esa comparación entre lo que se vende y se compra fuera. La cifra en el mismo periodo del año pasado fue de 467,8 millones de euros. También positiva pero en constante crecimiento.

Según el informe de Empresas Exportadoras de 2021 un total de 381 empresas burgalesas mueven sus productos en el mercado exterior. En cuanto al tipo de productos, el que más movimiento genera es el de productos químicos (orgánicos e inorgánicos, medicamentos, plásticos, abonos, colorantes y curtientes, aceites esenciales y perfumados, otros productos químicos).

Este sector ha movilizado un total de 733 millones de euros en el extranjero. El volumen comercial sube un 10% en el último año y ya supone el 26,5% del total de lo que venden las empresas de este sector en todo el país.

El segundo epígrafe con mayores ventas en el exterior es el de semifacturas no químicas (metales no ferrosos, hierro y acero, papel, productos cerámicos y similares). Sobre este apartado las exportaciones han alcanzado entre enero y septiembre un valor de 547,7 millones de euros alcanzando una variación interanual de más del 13% en un año. Burgos exporta casi el 20% de todas las semifacturas no químicas de todo el país.

El saldo en los productos estrella para los países del extranjero en Burgos es positivo en ambos apartados. La importación de productos químicos es de 617,3 millones lo que deja ganancias en la provincia por valor de 106 millones. En cuanto a las semifacturas no químicas, se hacen compras en el exterior por valor de 504 millones, lo que deja un saldo positivo en la provincia de 43,7 millones.