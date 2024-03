Innovación burgalesa y pasión por el motociclismo: UBuRacing

Publicado por María Merino

Bajo la premisa de combinar la innovación con el entusiasmo por las carreras de motociclismo, este grupo universitario ha marcado el comienzo de una nueva era en el mundo de las motos de carreras. Con su enfoque innovador en la fabricación de motocicletas eléctricas, el equipo está redefiniendo los límites de la tecnología y el rendimiento en la pista. Se trata de un apasionante viaje donde la excelencia académica se encuentra con la adrenalina y la velocidad.

UBuRacing es un equipo multidisciplinar de miembros de la Universidad de Burgos, que destaca por su compromiso con la excelencia y la creatividad en el desarrollo y producción de motocicletas de competición. La trayectoria de esta agrupación se remonta a 2009, cuando fue creada con el nombre de MotoUBU, bajo la premisa de una clara orientación a la formación, la investigación y el desarrollo de habilidades. Un lugar de aprendizaje y crecimiento para sus miembros. Tiempo después, se consolidaron como asociación con el nuevo nombre de UBuRacing. Desde sus comienzos, el equipo ha impulsado la investigación, el desarrollo y la formación de sus miembros, fortaleciéndose con éxito como un referente universitario en el campo de las motos eléctricas.

Uno de los miembros destacados del equipo, Yeray Pescador, Ingeniero Mecánico y estudiante del Máster de Economía Circular, cuya experiencia es multifuncional dentro del equipo, habiendo desempeñado una variedad de funciones; desde diseñador, mecánico y fabricante hasta cargos de gestión y marketing, nos brinda información valiosa sobre la historia y los logros de UBuRacing.

Desde su creación ha reunido a más de 100 estudiantes y profesionales mentores de diversos campos interesados en contribuir al desarrollo de la tecnología de las motocicletas y a la fabricación industrial. Actualmente, son siete miembros, pero según afirma Pescador, están en pleno periodo de reclutamiento de nuevos integrantes.

La evolución técnica de UBuRacing se remonta desde una moto de dos tiempos de gasolina que prácticamente sólo arrancaba y muy meritoriamente, a fabricar motos eléctricas de competición, bien construidas y que alcanzan velocidades de más de 210 km/h, asegura Pescador. Para esto ha sido necesario crear un equipo de personas con espíritu innovador y comprometido con la mejora constante enfocado a la competición de dos ruedas eléctrica.

Al reconocer la importancia de este campo emergente, el equipo ha invertido un esfuerzo significativo en la investigación de nuevas tecnologías y técnicas de diseño para mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus prototipos. Desde el análisis de datos de baterías hasta la dinámica del vehículo, la electrónica de potencia y la fabricación de componentes y ajuste mecánico de éstos. De esta forma, UBuRacing se ha convertido en un laboratorio vivo para la innovación y la creatividad.

En la última edición de Motostudent, la UR2223 (la séptima moto creada por UBuRacing, y de ellas, la tercera eléctrica) alcanzó un hito importante al validarla en la carrera Motorland en Aragón, compitiendo con éxito frente a más de 50 equipos internacionales y logrando un excelente top 9 en la prueba y la carrera.

El éxito no fue sólo el resultado del arduo trabajo y la dedicación del equipo, sino también de la introducción de nuevas estrategias y tecnologías que mejoraron el rendimiento y la competitividad del modelo.

Este prototipo incorpora varias innovaciones que lo diferencian de sus predecesores, afirma Pescador. Desde baterías de iones de litio de alta descarga hasta placas de circuitos y componentes impresos en 3D diseñados por UBuRacing; la UR2223 representa la culminación de años de investigación y desarrollo en motocicletas eléctricas.

Además, UBuRacing ha calculado la Densidad de Energía que han conseguido en la moto y gracias a su diseño del paquete de baterías han superado a dos vehículos eléctricos referentes: el Porsche Taycan y la motocicleta Urbet Lora S, teniendo estos respectivamente los datos de 32 Wh/kg y 63 Wh/kg. La UR2223 cuenta con 69.8 Wh/kg. Esto significa que posee más energía por peso que los vehículos comerciales mencionados anteriormente, referencias en su sector y segmento.

Pescador detalla que han conseguido construir una moto competitiva contra los grandes presupuestos de otros equipos de ciudades y universidades con mayores recursos. El motor está situado en una posición más inferior de lo habitual y en la parte trasera. Es la moto con más capacidad energética de todos los equipos y, a pesar de llevar más peso que muchas otras por este menester, se trata de un vehículo muy manejable, ya que consiguieron el primer puesto en la prueba de frenada de Motostudent.

Para la finalización de este prototipo, también se realizaron pruebas técnicas en un banco de potencia adaptado por el equipo para tal fin, así como en el circuito de Kotarr de Tubilla del Lago.

Todo lo descrito anteriormente es “made in Burgos”, atestigua Pescador. La moto está diseñada y fabricada íntegramente por UBuRacing en Burgos. Chasis, dirección, esquema eléctrico, control, carenado, piezas mecanizadas… etc. Además, no solo la propia moto, sino también el banco de potencia, instalaciones de prueba de baterías, y todo lo necesario para los análisis previos. Es la propia asociación quien gestiona su presupuesto, red de proveedores y su enfoque en la colaboración con empresas y organizaciones locales e internacionales.

Con el apoyo de socios como Invicta, L’oreal, Itw, Desmasa, Benteller, Roycha, Norsol y Fronius e instituciones como FAE, FEMEBUR y COGITIBU, el equipo está construyendo una sólida red de colaboradores que contribuyen al éxito y la viabilidad de la innovación en su campo.

En reconocimiento a su compromiso con la innovación, UBuRacing ha recibido premios como “Convocatoria Lanzadera Universitaria” junto con la empresa burgalesa Brigadier, que pone en valor la cooperación entre innovación y elaboración de un proyecto en el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Estos premios, según Pescador, son un testimonio del trabajo y el compromiso del equipo con la excelencia y la innovación.

De cara a futuras competiciones, UBuRacing pretende situarse entre los tres primeros puestos en la competición MotoStudent y, por ello, seguirá trabajando desde la optimización del último prototipo de cara a la próxima fabricación del UR2425.

UBuRacing mira al futuro centrándose en la sostenibilidad y la eficiencia. Pescador declara que el equipo pretende ampliar el impacto de sus innovaciones más allá del mundo de las carreras y ayudar a crear soluciones innovadoras para los desafíos de movilidad del siglo XXI, explorando otras aplicaciones de su tecnología en ámbitos como la movilidad eléctrica urbana y el transporte de última milla.