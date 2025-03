Un videojuego que acompaña a los menores en la educación sexual

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

The Future is Ours es un innovador videojuego desarrollado en el marco del proyecto europeo GaminGEE, coordinado por Mario Del Líbano Miralles, profesor de la UBU, cuyo objetivo se centra en fomentar la educación en igualdad de género desde una edad temprana. Este proyecto busca dotar a educadores y familias de herramientas eficaces para sensibilizar a los adolescentes sobre valores relacionados con la igualdad, el consentimiento y el respeto en las relaciones afectivas y sexuales.

Del Líbano explica que, la idea de crear este videojuego surgió al analizar estudios que revelaban un acceso cada vez más temprano de los menores a la pornografía, un fenómeno que puede influir negativamente en su desarrollo y percepción de las relaciones. La pornografía vendría a ser una de esas variables que puede afectar a la calidad de vida de las personas en general, y a la relaciones sexuales y emocionales entre menores, en particular. A partir de ello fueron conformando la idea de que era necesario encontrar un modo de llegar a los adolescentes de manera natural, lúdica, para que a partir del juego de roles pudieran adquirir conocimientos que de otro modo pudieran ser más complejos de interiorizar. Y con todas estas informaciones y certezas, decidieron idear un recurso educativo que atrajera a los adolescentes de forma natural y lúdica, facilitando la asimilación de conceptos complejos a través de la interacción y la toma de decisiones.

The Future is Ours se desarrolla en un entorno de mundo abierto, donde los jugadores deben tomar decisiones en primera persona y en momentos clave para avanzar en la historia, que está ambientada en un campamento de verano. Cada elección influye en la narrativa y determina el perfil de respuesta del participante, proporcionándole al final del juego un análisis sobre su grado de inclusión y respeto en sus decisiones. Este enfoque interactivo permite que los adolescentes reflexionen sobre sus actitudes y comportamientos en un contexto seguro y ameno.

Entre los principales objetivos del proyecto destacan la promoción de conductas afectivas saludables, la prevención de la violencia sexual y la eliminación de roles de género estereotipados, así como el fomento del respeto a la diversidad. Para ello, se han desarrollado materiales complementarios, como son dos guías educativas destinadas a docentes y familias, que amplían los contenidos abordados en el juego y ofrecen estrategias para integrar estos temas en la educación formal e informal.

El proceso para crear este recurso digital no estuvo exento de desafíos, explica Del Líbano. En el plano técnico, la principal limitación fue el presupuesto, lo que llevó a Catness Games, el estudio encargado del desarrollo, a optimizar al máximo los recursos disponibles. Narrativamente, el reto fue crear una historia atractiva por sí misma, de modo que los adolescentes sintieran curiosidad por jugar sin percibirlo como una herramienta educativa impuesta. Además, la colaboración entre los socios de distintos países adscritos al proyecto GaminGEE requirió una planificación detallada para definir la estructura de la narrativa y los temas a tratar. Se optó por un campamento de verano como escenario central, ya que permite explorar dinámicas sociales de una manera natural y favorece la identificación de los jugadores con los personajes presentados.

El videojuego fue desarrollado con Unreal Engine, un motor creado por la famosa compañía estadounidense Epic Games, ampliamente utilizado en la industria de los videojuegos por su capacidad para generar entornos 3D detallados y realistas. Desde las primeras etapas del proyecto, se contó con la participación de adolescentes que, a través de grupos de reflexión, compartieron sus preferencias en videojuegos y aportaron ideas sobre la jugabilidad y la historia. Una vez desarrollada una versión avanzada del juego, se realizaron pruebas con 12 jóvenes de diferentes países, quienes destacaron aspectos positivos como la calidad gráfica y la trama, aunque también señalaron áreas de mejora que fueron tomadas en cuenta e implementadas en la versión final.

The Future is Ours complementa la educación formal al profundizar en temas que a menudo se abordan de manera superficial o rápida en las aulas debido a la falta de formación específica del profesorado o de materiales formativos adecuados y actualizados. Para facilitar su integración en entornos educativos, el juego ofrece una versión específica para estudiantes en la que se pueden seleccionar directamente los temas de interés. En el ámbito familiar, el videojuego puede servir como punto de partida para empezar conversaciones sobre temas que puedan resultar incómodos, brindando a padres y madres una herramienta para abordar cuestiones relacionadas con la sexualidad y la igualdad de género de una manera natural, según Del Líbano.

El potencial de los videojuegos como herramienta educativa es innegable, afirma Del Líbano. Al combinar aprendizaje y entretenimiento, se permite que los adolescentes interioricen conceptos de forma más efectiva, motivándolos a reflexionar sobre sus decisiones y experimentar diferentes enfoques dentro de un entorno seguro y adaptado. The Future is Ours aprovecha esta dinámica al invitar a los jugadores a tomar decisiones y observar sus consecuencias, promoviendo la reflexión y el cambio de actitudes en aspectos clave para el desarrollo personal y social. El videojuego y las guías educativas están disponibles de manera gratuita gracias a la financiación de la Unión Europea. Las guías pueden descargarse en la plataforma virtual del proyecto GaminGEE (https://learn.gamingee.eu/es/), mientras que el videojuego se encuentra en Steam desde el 24 de febrero en la plataforma: https://store.steampowered.com/app/3450890/The_Future_is_Ours/

Aunque el proyecto oficial concluyó el 31 de diciembre, Del Líbano nos cuenta que esperan poder ampliar la historia del videojuego en futuras convocatorias de proyectos europeos y desarrollar nuevos recursos didácticos que profundicen en la educación sexual y la igualdad de género.