"A la hora de poner una granja nueva, lo peor es la burocracia”

Aunque nació en Madrid, Elena González dejó su trabajo de oficina en Bilbao hace un año y medio. Quería cambiar de vida y lo hizo en Campillo de Aranda, el pueblo donde nació su padre. “Decidí montar una granja de gallinas camperas y en ello estoy”, asegura consciente de que a la hora de ponerla en marcha lo peor fue la burocracia. “Es tremendo la cantidad de permisos que tienes que pedir para poder empezar a funcionar”, lamenta.

La granja basa su estructura en dos naves móviles, con capacidad para 500 y 800 gallinas, respectivamente, pero ahora solo tiene 800 ponedoras. El proyecto global va más allá. “La idea es conseguir regenerar la tierra que ha estado en agricultura tradicional toda la vida y completar la granja con 200 frutales (manzanos y almendros) y una pequeña zona de huerta donde quiero implantar técnicas de agricultura regenerativa”, asegura Elena que se formó como bióloga.

Las gallinas camperas viven en semi libertad

Pero, ¿cuánto cuesta poner en marcha una granja pequeña como la suya? cada gallinero cuesta alrededor de los 20.000 euros pero luego hay que añadir la finca, el equipamiento y otros muchos gastos. “En mi caso, he pedido la subvención de primera instalación y me la han concedido. Me han hecho el primer pago pero hasta que no terminemos, no podemos acceder al resto”, explica agradecida por el apoyo incondicional de su pareja, Daniel, su familia y un préstamo. “Al final necesitas mucha ayuda porque tienes que adelantar el 100% del dinero”.

Por ser mujer rural también ha accedido a ayudas. “En la subvención tenemos más puntos por ser mujer ganadera y luego, en mi caso, pude acceder a una beca”, enumera sin olvidar el premio que su granja ha recibido en Revuelta Rural de Caleruega. “Ese premio no me lo han dado por ser mujer sino por el proyecto en sí”.

Subida de suministros

El panorama se ha complicado en exceso por la subida del gasoil, la electricidad y los suministros. “Aquí tengo placas solares por lo que la electricidad no me afecta mucho pero el gasoil y la subida constante de suministros, como el pienso o el cartón para el envasado, es tremendo, cambian cada mes”, lamenta esta ganadera que ha visto cómo los costes se han disparado un 30%. “Y eso que aquí no dependemos de la calefacción porque al ser una instalación muy chiquitita es calor natural y aunque haga mucho frío fuera, dentro hace calor”.

Cuidado continúo

Cuando llegó a Campillo no sabía nada de gallinas. “He ido aprendiendo poco a poco. La verdad es que no es complicado pero exige un cuidado continuo, diario y es sacrificado”, admite.

El trabajo es 100% artesanal. “Aquí no hay nada automatizado e intentamos coger los huevos según se ponen. Hay que venir todos los días varias veces”, explica.

La jornada comienza en verano a las 6.30 horas y en invierno se alarga un poco hasta las 8.00 horas. “Lo primero es recoger los huevos y seleccionarlos antes de estucharlos; llenar los comederos, limpiar los gallineros y mantener la finca. Luego llega el reparto porque aquí hacemos todo; hacemos un reparto de proximidad a tiendas de Aranda y a particulares y una vez a la semana vamos a Madrid donde tenemos tiendas colaboradoras en el barrio de Chamberí y en algún restaurante”.

Aprovechando la oportunidad que brinda Internet, también hace envíos a particulares a través de su página web www.granjalasvillanas.com.

Cada huevo es único

16 horas de luz por huevo

Convencida de que la calidad del huevo viene marcada por cómo vive la gallina, en Las Villanas, las gallinas cuentan con una superficie de 8.000 metros de pasto. Están siempre en campo abierto y entran y salen del gallinero cuando quieren. Solo se encierran, por seguridad, por la noche cuando están dormidas.

La dieta se compone de cereales y de productos de la huerta de la misma finca y de fincas vecinas. “Cada gallina pone una media de 8 huevos cada 10 días. Para poner un huevo necesitan 16 horas de luz”, explica.

Al año y medio se retiran al matadero porque baja la puesta y la calidad de los huevos. “Nosotros compramos las gallinas a Granja Pinseque (Zaragoza)”.

A la hora de elegir raza, ella lo tiene claro: la ponedora Isa Brown. “Al final si te vas a raza, raza, tienes que subir mucho el precio y desde luego el mercado no está en ese punto”.

La sequía también las afecta. “Han notado mucho el estrés del calor y por ejemplo, beben mucho más agua”.

En su caso, han subido un poco los precios pero son conscientes de que no se puede subir más porque perderían muchos clientes. “Nuestro producto no es el típico huevo y por suerte los clientes, sobre todo los particulares, es algo que valoran. Aquí el cuidado es artesanal 100%, viven al aire libre… es otra cosa”, afirma consciente y orgullosa del sacrifico personal que realizan cada día para diferenciarse.

Así, aunque con la tesitura actual donde los costes han aumentado un terrorífico 30%, “ahora estamos para pagar gastos”, “nuestro proyecto es a largo plazo y tenemos muchísima ilusión”.

Riesgos

Por ahora ha tenido suerte y en este primer año y medio no ha sufrido enfermedades reseñables. Pese a no estar “zona de riesgo”, sigue muy pendiente los estragos de la gripe aviar. “Nosotros no estamos en zona de riesgo por aves migratorias pero estamos muy atentos”.

En esta labor cuenta con el apoyo de una veterinaria de referencia. “El control lo hacemos a diario y luego está el de Salmonella, que se hace obligatoriamente cada 15 semanas”.

Al ser una granja 100% tradicional cada huevo es único. “El color depende mucho de la gallina y puede cambiar en función de la estación, la temperatura y el agua que bebe. Cada huevo es único y eso nos hace diferentes. No somos una fábrica, somos una pequeña granja y ahí se ve la variedad y las diferencias a lo largo del año”, termina.