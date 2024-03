Así es Saskia, la mejor vaca limusina de Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El móvil de Aitor Sainz Maza ha estado a punto de «explotar» en la última semana. Infinidad de mensajes y de llamadas. Felicitaciones por doquier de familiares, amigos y «referentes del sector». No es para menos. Se presentó en el Salón del Vacuno de Salamanca con siete ejemplares de raza limusina y volvió con cinco premios. Entre ellos, «uno de los más codiciados y soñados por un ganadero». Nada más y nada menos que el de Gran Campeona Adulta.

Hacerse con este galardón parecía «impensable, una completa locura». Sin embargo, el responsable de Granja el Arenón, en Quisicedo de Sotoscueva (Burgos), empezó a ver «alguna posibilidad» a medida que iba avanzando el concurso. Era la tercera vez que se presentaba con Saskia, siempre campeona de sección, y finalmente el jurado valoró como es debido sus «condiciones espectaculares».

La vaca «se lució mucho en la pista» y demostró con creces que atesora «muchas características de la raza». También contribuyó su aptitud en cría gracias a su ternera Uganda, de cinco meses y medio, que deslumbró a los miembros del jurado.

Triunfar con tanta contundencia en el Salón del Vacuno es el mejor «escaparate» posible para cualquier explotación. «El mercado se abre y suben las ventas», reconoce Sainz Maza mientras hace hincapié en que los concursos también sirven para «compararte con otras ganaderías y ver el punto en el que estás».

¿En qué punto se encuentra actualmente Granja el Arenón? La explotación continúa creciendo pero con «cautela». A día de hoy, Sainz Maza ronda el medio centenar de madres en pureza y su objetivo a corto plazo es alcanzar un «mínimo» de 60. Siempre con los pies en la tierra, este joven ganadero burgalés deja claro que «preferimos la calidad más que la cantidad». Desde que asumió las riendas del negocio familiar y apostó firmemente por la cría y selección genética en pureza de la raza limusina, ha conseguido tejer una red de contactos solventes que van más allá de la provincia.

Aparte de Burgos, Granja el Arenón mantiene su presencia en Galicia, Cantabria, León y Teruel. Además, empieza a abrirse paso poco a poco en el sur de Castilla y León, principalmente en Ávila y Salamanca. El esfuerzo de todos estos años ha dado sus frutos, salta a la vista, pero lo principal es asentar mercados antes de expandirse sin ton ni son.

De lo que no cabe duda, y así lo atestigua Sainz Maza, es de que «la limusina va a más». De un tiempo a esta parte, se ha convertido en «la vaca de moda» porque «reúne todas las características que busca un ganadero». No solo por su excelente aptitud cárnica, sino también por su capacidad de «adaptación a cualquier medio». La demanda, por lo tanto, no decae y los precios resultan bastante razonables en comparación con otras razas.

Puede que la limusina esté al alza, pero no hay que olvidar que el precio de las materias primas sigue «por las nubes». Por otro lado, Sainz Maza sabe que existe una «incertidumbre muy grande» por la enfermedad hemorrágica «de cara a la primavera», de ahí la necesidad de permanecer ojo avizor.

«No hay mayor ecologista que un agricultor y un ganadero» Aitor Sainz Maza (Granja el Arenón)

Sobre la situación actual del campo, inmerso en multitud de movilizaciones tanto en España como en Europa, su mensaje es claro: «No pedimos ayudas sino que nos dejen trabajar». Es decir, que «se valore al sector» y se le proteja frente a la «competencia desleal» de terceros países que no pasan los mismos controles sanitarios. Asimismo, considera que «no hay mayor ecologista que un agricultor y un ganadero». El problema, concluye, es que hay «muchos políticos desde sus despachos que no se acercan a la realidad».