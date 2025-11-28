La Junta moviliza 221 millones de inversión en proyectos para modernizar la industria agroalimentaria con una línea de ayudas de 70 millones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la empresa Moralejo Selección.JL Leal

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy en Zamora, durante su visita a las instalaciones de la empresa Moralejo Selección, el respaldo del Ejecutivo autonómico a la modernización de las empresas de la industria agroalimentaria de la Comunidad; un sector que es ya el tercero más potente de España, factura 16.000 millones de euros y sostiene 44.500 empleos. “Ahora mismo la industria agroalimentaria tiene más empleo que el sector de la automoción”, subrayó.

Según avanzó, con el objetivo de mejorar la competitividad de esta industria esencial para la Comunidad, que “fija población” en el mundo rural, hoy mismo, se ha resuelto una convocatoria de ayudas por un importe de 70 millones de euros, “unas de las más altas” para este sector, con los que se van a financiar 27 proyectos, que generan una inversión de 221,5 millones de euros.

“Lo que buscamos es mejorar la competitividad de la industria, que consideramos esencial. Poner una alfombra roja en todos los ámbitos a las empresas para que sean fuertes, competitivas y que generen oportunidades y empleo en toda Castilla y León”, rubricó, antes de recalcar que también han habilitado “otras líneas de apoyo en el ámbito de la exportación y del apoyo financiero”. “Ahí estamos, a disposición de todo el sector”, subrayó.

En la provincia de Zamora, cuatro proyectos recibirán del Ejecutivo autonómico 10,4 millones de euros, que movilizan en conjunto 26,3 millones de inversión. Entre ellos, a Moralejo Selección se destina 1,45 millones de euros para mejorar su maquinaria e instalaciones ubicadas en los municipios de Arcenillas y Coreses.

Durante su intervención, Fernández Mañueco destacó que el Gobierno autonómico continúa impulsando su Plan de Agroindustria, dentro del que se han creado nuevas ayudas a la exportación y a la promoción internacional de empresas del sector, a la vez que sigue potenciando la marca ‘Tierra de Sabor’, con iniciativas novedosas como el patrocinio de la Selección Española de Fútbol.

Asimismo, la Junta defiende y apoya los productos con los que trabaja la industria agroalimentaria de la Comunidad, como es el caso de la carne de ovino, de la que Castilla y León es la primera productora de España, al igual que en producción de lechazo y de leche de ovino, con un especial protagonismo de Zamora.

En ese sentido, recordó que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha dos planes de apoyo al ovino y a la ganadería extensiva que incluyen ayudas para la incorporación de jóvenes; mejoras tecnológicas, como la mecanización del ordeño; y el impulso a la comercialización de estos sectores estratégicos para la Comunidad.

Precisamente en Zamora, además del apoyo a la carne del ovino y el impulso de diferentes proyectos como Fromago, Ovinnova y Ovigen, la Junta de Castilla y León está cumpliendo con su compromiso de seguir generando oportunidades, empleo y transformación social en la provincia. Ejemplo de ello son los planes industriales de Tierra de Campos y La Raya; el impulso a los polígonos de Monfarracinos y Benavente y el Parque Tecnológico de La Aldehuela; o la consolidación de grandes ferias como FITECU y Fromago.