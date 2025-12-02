Acor garantiza un ingreso mínimo de 55€ por tonelada para esta campaña, con 380.000 toneladas recibidas en mes y medio

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Acor garantizará un ingreso mínimo de 55 euros por tonelada de remolacha para la campaña 2025-2026, en la que ya ha recibido 380.000 toneladas (alrededor del 60 por ciento del arranque) en los últimos 45 días, desde que se inició en la fábrica de Olmedo (Valladolid), con una mejora de rendimientos y de polarización respecto a los dos últimos años. De este modo, la cooperativa mantiene el precio del año anterior, según la Asamblea General de Delegados celebrada hoy en la planta, lo que permite “reafirmar su compromiso con la rentabilidad y estabilidad económica de sus socios”, tal y como explicó su presidente, Jesús Posadas, y recogió la Agencia Ical.

A pesar de los bajos precios del azúcar, el Consejo Rector decidió continuar con este ingreso. “Somos garantía, año tras año. Mientras otros se alejan del cultivo de la remolacha, nosotros seguimos apostando por el sector, por nuestros socios y por su rentabilidad”, prosiguió Posadas, en un claro mensaje a AB Azucarera.

Sin embargo, y a pesar de esta decisión, la cooperativa registró unos resultados negativos de 2,5 millones en la campaña 2024-2025, por la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, frente al beneficio de 13 millones en la anterior. Además, la cifra de negocio ha sido de 402 millones de euros, un 10 por ciento más, con un resultado de explotación negativo de 5,4 millones y un Ebitda positivo de 2,2 millones. Posadas apuntó que “es más importante garantizar el cultivo al socio que la cuenta de resultados”; y concretó que cuando el azúcar ha bajado un 33 por ciento (de 807 a 536 euros por tonelada), el ingreso del socio lo ha hecho por debajo, un 18 por ciento, de 75 a 61 euros. “Se ha puesto por delante”, deslizó.

En todo caso, manifestó que “estos resultados económicos no afectan lo más mínimo a la solidez financiera de la cooperativa para los próximos ejercicios” y consideró que el precio internacional del azúcar “se encuentra en un punto de rebote” que culminará en un tiempo, que no quiso aventurar, con un repunte del precio de nuevo.

“Es muy difícil saberlo. Depende de muchas variables, de si ‘El niño’ o ‘La niña’ afectará a la caña de azúcar en Brasil o si en Tailandia hay un tifón o no”, señaló Posadas, quien advirtió de que “habrá empresas que no aguantarán y se quedarán por el camino”, si bien no será el caso de Acor, que “subirá a la cresta de la ola y contará con más porcentaje del pastel que el que tenía antes y tendrá la posibilidad de volver a coger esos precios”.

Interés de otros remolacheros

El presidente apuntaló esta afirmación en que en estos momentos “hay mucho interés de otros remolacheros de querer contar con Acor para la siguiente campaña, tanto de fuera de Castilla y León como de aquí”, principalmente por el anuncio de cierre de la fábrica de AB Azucarera en La Bañeza (León) y la reestructuración de otras plantas. “Ya lo hacemos con los alaveses. Y el resto tiene claro que cuando acabe esta campaña se terminará la recogida, como se ha terminado en Andalucía”, sostuvo.

A partir de ese escenario, emplazó a los cultivadores a estar atentos a las jornadas de la remolacha que la cooperativa organiza el día 18 de diciembre para explicar las condiciones de contratación de la próxima campaña, con el precio mínimo de 55 euros. En este punto, advirtió que las condiciones de contratación del socio “siempre estarán por encima de los que quieren hacerse nuevos socios”, motivo por el que la cooperativa solicitará a los actuales “qué superficie aproximadamente quieren cultivar para estimar la capacidad de entrada de los que se quieren incorporar y las nuevas admisiones”, ya que ha generado “mucho interés”.

Posadas afirmó que la planta tiene “un margen” de crecimiento y recordó que en anteriores campañas se ha trabajado con hasta 14.000 hectáreas, si bien consideró que la cifra “óptima” puede ser de 12.000. “Todo ello depende del precio de venta del azúcar, el de la electricidad, el gas y el pago de remolacha, pero no tenemos un número fijo”, insistió, en declaraciones recogidas por Ical.

Planta de aceites

Posadas se refirió también a la planta de tratamientos y oleaginosas (PTAO), que molturó 158.000 toneladas, mil más que el año anterior, y con los precios “más altos” para los socios. La pipa de girasol se liquidó a 471 euros por tonelada para clásico (439 en 2023-2024), un siete por ciento más; 513 para alto oleico (446 euros por tonelada en 2023-2024), un 15 por ciento por encima. Mientras, para la semilla de colza, el precio definitivo fue de 455,5 euros por tonelada (436 en la anterior), un 4,5 por ciento más.

PAC 2028-2034

Por otro lado, apeló a la defensa de la remolacha en la nueva PAC 2028-2034 que está en negociaciones, y consideró que en Acor, la “apuesta por el cultivo beneficia a los socios remolacheros y a los que no lo son”. Por ello, confió en que la raíz “siga siendo importante y estratégico, apoyado y subvencionado”. “Estamos en esa pelea para trasladar esta petición a las administraciones”, comentó; y aclaró que “perder una hectárea de remolacha” no solo supone menos producción de este tubérculo, sino que los regadíos de verano, como patatas, maíz y hortalizas, “aumenten en superficie y les perjudique el exceso de producción en los precios”.

Cuatro obras en marcha

Por último, el presidente de Acor se refirió a las tres obras que la cooperativa tiene actualmente en marcha, como son la caldera de biomasa, que en “pocos meses será una realidad”, capaz de cubrir las necesidades de vapor de la planta de aceite de Olmedo. La potencia será de 7.838 kilovatios y ha obtenido una ayuda que cubre la mitad del coste.

La segunda obra, y que “también avanza a buen ritmo”, es la construcción de una planta solar fotovoltaica flotante, con una potencia instalada de 3,7 megavatios, ubicada en la balsa norte de la azucarera. La infraestructura incluye un sistema de almacenamiento energético mediante una batería de litio con una capacidad de 2.000 kilovatios hora (Kwh). La energía generada se evacuará a través de una infraestructura de media tensión que conectará la planta fotovoltaica flotante con la red eléctrica de la fábrica de azúcar, a través de transformadores y líneas soterradas y aéreas.

Por último, el nuevo edificio, en la planta, de dos plantas, con 3.272 metros cuadrados construidos en total, así como con acceso directo al exterior y un aparcamiento descubierto de más de 5.000 metros cuadrados. La planta baja albergará vestuarios y comedor para los trabajadores, mientras que la superior se empleará para despachos, salón y oficinas. Las obras se encuentran avanzadas y se prevé su culminación a finales de mayo de 2026.

Las tres instalaciones cuentan con ayudas que cubren desde el 33 por ciento del coste del edificio de la azucarera hasta el 70 por ciento de la planta solar fotovoltaica.