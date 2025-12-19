La Junta Ejecuta casi el 60% de los fondos del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario, 14,2 millones de euros

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visita la cooperativa Cocope e informa sobre el Plan Estratégico de Cooperativismo.Rubén Cacho

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, destacó los más de 14 millones de euros ejecutados del Plan Estratégico de Cooperativismo (2024-2027), casi el 60 por ciento del total presupuestado, así como la puesta en marcha en estos momentos de 39 de las 44 medidas enmarcadas, con la mirada puesta en la formación y en la incorporación de las generaciones jóvenes al sector.

Corral visitó hoy la Bodega Pinna Fidelis, en la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde informó que 17 acciones dependen directamente de la Junta, ya que el resto las desarrollan la Unión de Cooperativas Urcacyl y las propias cooperativas, y para las que se cuenta con un presupuesto global de 23,4 millones, informa Ical.

La consejera afirmó que el sector de cooperativismo para Castilla y León “es fundamental”, razón por el que desde el Gobierno autonómico se trabaja para “apoyarles y para fomentarles”, quien apuntó que engloba una facturación en torno a los 4.000 millones de euros anuales, que tiene a más de 36.000 socios y genera más de 4.000 puestos de trabajo en torno a las cooperativas, enumeró a Ical.

González Corral explicó que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha resuelto hoy las ayudas de 2025 al dimensionamiento de las cooperativas, con un presupuesto de 321.000 euros. Estas subvenciones apoyan la incorporación de nuevos socios a las cooperativas, elaboración de planes estratégicos, fusiones e integraciones de cooperativas, acuerdos intercooperativos, fomento de la comunicación cooperativa o la creación de nuevos productos y servicios, entre otros.

Dentro del Plan Estratégico del Cooperativismo, trasladó que la Junta ha destinado 3,04 millones este año para incrementar las ayudas de incorporación de jóvenes o modernización de explotaciones de aquellos socios cooperativistas considerados prioritarios por el porcentaje de negocio que mantienen con cooperativas reconocidas como entidades prioritarias.

La consejera quiso resaltar el funcionamiento del Máster del Cooperativismo Agroalimentario impartido por la Universidad de Valladolid, para lo que se ha concedido una subvención directa de 30.000 euros.

“Tenemos claro que hay que seguir apostando porque las cooperativas cada vez tengan más socios, sean más grandes, estén mejor dimensionadas y se fusionen entre ellas, porque este modelo permite tener una mayor rentabilidad a sus socios y poder acudir a defender unos precios más justos”, señaló la consejera.

González Corral lo subrayó en compañía del gerente de Cocope, Elías Aguado, una sociedad cooperativa que se constituyó en el año 1968 en Peñafiel, cuenta en la actualidad con más de 700 socios y 24 empleados, y su ámbito de actuación abarca las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia y Segovia.

Reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria desde el año 2023, su actividad va desde la comercialización de cereales, semillas, fitosanitarios y fertilizantes, hasta la producción de vino, pasando por la elaboración de productos cosméticos, la comercialización de carburantes o la gestión de estaciones de servicio.

En ese sentido, Cocope ha sido beneficiaria en este 2025, a través de su bodega Pinna Fidelis, de una subvención de 110.000 euros dentro de la línea de ayudas a la inversión de la Intervención Sectorial Vitivinícola para un proyecto que supera los 218.000 euros y que se encuentra en plena fase de ejecución.